$!Un llamado urgente de León XIV a la dignidad, la justicia y la responsabilidad

El Papa León XIV, en su visita pastoral a la localidad de Acerra, tuvo su último encuentro, esta vez con los alcaldes y fieles de los municipios de la conocida “Terra dei fuochi” (Tierra de los fuegos). Desde la Plaza Calipari, el Pontífice pronunció un discurso cargado de esperanza, pero también de una firme denuncia social contra el daño ambiental y la indiferencia. La belleza frágil que exige cuidado En su discurso el Papa destacó la profunda identidad de la región de Campania, señalando que “ninguna injusticia puede borrar la belleza” de esta tierra. Sin embargo, recordó a los presentes que el valor del territorio radica precisamente en su vulnerabilidad: En la vida comprendemos que cuanto más frágil es la belleza, más exige cuidado y responsabilidad, señaló. El principal propósito de su visita, según explicó el propio Pontífice, es confirmar y alentar ese “estallido de dignidad” que surge en los corazones honestos cuando la vida es amenazada.

Memoria por las víctimas de la contaminación Uno de los momentos más significativos previos al discurso central tuvo lugar en la catedral de Acerra, donde el Papa se reunió en privado con familiares de las víctimas de la contaminación ambiental. Al referirse a la dolorosa etiqueta de “Terra dei fuochi”, León XIV reconoció que, si bien la expresión no hace justicia a todo el bien que resiste en la zona, sí ha servido para generar una conciencia generalizada sobre la gravedad de las actividades ilícitas y de la “indiferencia que ha dejado espacio a los crímenes”. El Santo Padre aprovechó la oportunidad para agradecer profundamente la labor de los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que han abrazado activamente el mensaje de la encíclica Laudato si’ de Papa Francisco, instando a la comunidad cristiana a seguir siendo una “Iglesia en salida”, misionera y unida frente a las amenazas.

Contra el fatalismo y la resignación León XIV lanzó una dura advertencia contra las actitudes pasivas que permiten que la ilegalidad prospere. Definió el fatalismo, la queja constante y el deslindar responsabilidades en los demás como el auténtico “terreno de cultivo de la ilegalidad y un principio de desertificación de las conciencias”. “Por eso quiero decirles a todos ustedes: ¡asumamos cada uno nuestras responsabilidades, elijamos la justicia, sirvamos a la vida! El bien común está por encima de los negocios de unos pocos, de los intereses particulares, sean estos grandes o pequeños.” El Papa reconoce el altísimo precio que ha pagado esta tierra, la cual ha sepultado a muchos de sus hijos y ha visto sufrir a niños e inocentes. El peso de este dolor, dijo, obliga a toda la comunidad a unirse en un nuevo pacto basado en la “acción ética” y la “memoria activa”, alejándose del olvido para caminar hacia un verdadero renacimiento.