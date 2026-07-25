Un mes después del terremoto, las mujeres siguen enfrentando graves riesgos en Venezuela

Un mes después del devastador terremoto que sacudió el norte de Venezuela, las necesidades humanitarias de mujeres y niñas siguen siendo enormes.

Tras visitar las zonas más afectadas, incluyendo el estado La Guaira, la directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advirtió que el desastre agravó desigualdades ya existentes y dejó a miles de personas con un acceso aún más limitado a servicios esenciales de salud y protección, cuando muchas familias siguen viviendo en refugios temporales y tratando de reconstruir sus vidas

“Las estadísticas por sí solas no pueden reflejar el costo humano de esta tragedia”, afirmó Paula Narváez tras recorrer las zonas afectadas.

La directora visitó durante la última semana el estado La Guaira, el más afectado por el sismo, donde constató los esfuerzos de las comunidades por reconstruir sus vidas, pero también la magnitud de las necesidades que persisten.

Allí conoció a familias que lo perdieron todo y destacó el papel de las mujeres, que incluso en medio de la emergencia organizan espacios seguros para sus familias y comunidades mientras afrontan sus propias pérdidas.



Los embarazos no se detienen durante una emergencia

Narváez recordó que las emergencias no interrumpen los embarazos ni los partos, pero sí dificultan el acceso a la atención que mujeres y adolescentes necesitan para proteger su vida y su salud.

El sistema sanitario también sufrió un duro golpe. Según explicó Narváez, 41 centros de salud sufrieron daños estructurales, ocho de ellos quedaron completamente fuera de servicio, mientras la escasez de medicamentos, equipos, personal, electricidad y agua ejerce una enorme presión sobre un sistema sanitario ya limitado.

Durante su visita conoció a Camila, una joven de 19 años que esperaba una cesárea en un hospital apoyado por el UNFPA en Caracas.

Para la responsable regional, su historia demuestra que el embarazo y el parto continúan incluso cuando las comunidades atraviesan una catástrofe y el desplazamiento.



Violencia de género y falta de recursos

El organismo también trabaja para prevenir la violencia de género, un riesgo que suele aumentar durante las crisis humanitarias.

En los refugios temporales, el UNFPA distribuye insumos de salud sexual y reproductiva, ofrece apoyo psicosocial, asesoría jurídica y sesiones informativas para mujeres y adolescentes, además de colaborar con otras agencias de la ONU para hacer estos espacios más seguros.

No obstante, Narváez advirtió que la respuesta continúa limitada por la falta de financiación.

El UNFPA necesita 10 millones de dólares para ampliar su asistencia y llegar a 121 mil personas que requieren servicios de salud reproductiva y protección. Hasta ahora solo ha recibido el 40 por ciento de los fondos necesarios.

La responsable regional insistió en que la reconstrucción tomará años y pidió mantener el apoyo internacional para que las comunidades más vulnerables puedan recuperar sus medios de vida y fortalecer los servicios de salud y protección.

“El valor de las comunidades venezolanas debe ir acompañado de una solidaridad internacional sostenida”, afirmó.



ACNUR apoya la recuperación de las comunidades

Por su parte, ACNUR informó que continúa apoyando a las familias afectadas con asistencia legal, apoyo psicosocial, reposición de documentos de identidad y distribución de artículos de primera necesidad.

La agencia ha prestado más de 4 mil servicios de protección en albergues temporales de La Guaira, incluidos primeros auxilios psicológicos y derivaciones a servicios especializados.

Además, recordó que muchas personas siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos debido a la pérdida de su documentación y subrayó que la recuperación dependerá de mantener el apoyo a las comunidades más vulnerables.



La respuesta humanitaria continúa, pero faltan fondos

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que las necesidades siguen siendo enormes para decenas de miles de familias.

Desde el inicio de la emergencia, las agencias de la ONU y sus socios han llegado a más de 117 mil personas con alimentos, atención médica, agua potable, saneamiento, albergue, educación y apoyo psicosocial.

Sin embargo, el llamamiento humanitario lanzado tras los terremotos apenas supera el 40 por ciento de financiación, por lo que la ONU advirtió que serán necesarios más recursos para mantener la asistencia y acompañar la recuperación de las comunidades afectadas.