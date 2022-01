Un nuevo récord de contagios: 3.84 millones en 24 horas

GINEBRA._ En las últimas 24 horas el mundo registró un nuevo récord de contagios Covid-19 con casi 4 millones de casos.

El registro que se tiene por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 3.84 millones de nuevos casos de Covid-19.

Lo anterior se produce en momentos en que, según la OMS, la curva de contagios parece indicar que la cuata ola asociada a la variante Ómicron se está ralentizando.

Las olas de contagios anteriores nunca se había superado el millón de casos diarios, una cifra que casi se cuadruplica en la actualidad, lo que muestra el avance exponencial de la variante Ómicron, de acuerdo a lo publicado por agencias de noticias.

Se ha indicado que los casos están creciendo más lentamente (un cinco por ciento la semana pasada frente al 20 por ciento de la anterior y el 55 por ciento de la previa).

En el acumulado en dos años de pandemia, los casos confirmados por la OMS ascienden a 356 millones (equivalentes a un cinco por ciento de la población mundial), mientras que más de 5.6 millones de personas han fallecido.

Un 90 por ciento de los casos de Covid-19 analizados en la red de laboratorios global GISAID, asociada a la OMS, detectan ya la variante Ómicron, mientras que la Delta, que fue dominante en 2021, concentra el resto y sigue su retroceso.

La actual ola de contagios no ha venido acompañada de más fallecimientos, aunque en la jornada pasada se confirmaron 9 mil, una cifra ligeramente superior a la media de los últimos tres meses, que oscila entre los 5 mil y los 8 mil fallecimientos por día.

Dinamarca levanta restricciones

La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció el miércoles la eliminación a partir de la próxima semana de la mayoría de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, informaron medios locales.

“Decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida que conocíamos antes del coronavirus. [...] Hoy podemos decir que lo pasamos y estamos listos para salir de la sombra de la Covid-19”, señaló Frederiksen en una rueda de prensa dijo RT.

La decisión entrará en vigor a partir del 1 de febrero y constituye una apertura completa del país que incluye la vida nocturna, el comercio en general y los espacios sociales y culturales. No será necesario el uso de tapabocas en espacios cerrados y la Covid-19 dejará de ser una enfermedad “crítica” para la sociedad.No obstante, se mantendrán algunas reglas para quienes quieran visitar el país, especialmente entre los que no estén vacunados o no hayan estado infectados anteriormente.

Asimismo, se recomienda tomar precauciones en hospitales y hogares de ancianos.

Ola de contagios

- Las olas de contagios anteriores nunca se había superado el millón de casos diarios, una cifra que casi se cuadruplica en la actualidad, lo que muestra el avance exponencial de la variante Ómicron.

- En el acumulado en dos años de pandemia, los casos confirmados por la OMS ascienden a 356 millones (equivalentes a un cinco por ciento de la población mundial), mientras que más de 5.6 millones de personas han fallecido.