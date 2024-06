También provoca migraciones forzosas. Si la gente ya no puede producir alimentos en su tierra, emigrará. Como hemos visto, por ejemplo, en el Sahel o en Haití, puede tener graves consecuencias para la seguridad mundial. Cuando la gente se pelea por el acceso a la tierra y al agua, se generan más conflictos. Estamos viendo más de esto, y tiene consecuencias en la homogeneidad de las comunidades y en las economías nacionales.

Ibrahim Thiaw: La desertificación está ocurriendo tanto a nivel local como mundial. Si no la abordamos a nivel local, nunca podremos controlarla a nivel mundial. Se necesitan políticas y decisiones globales.

Esto no es sólo responsabilidad de las comunidades locales, sino también de los gobiernos y, de manera crucial, del sector privado, porque el mayor impulsor del uso de la tierra en el mundo es la gran agricultura.

Restaurar las tierras degradadas no es una actividad cara de emprender, pero es absolutamente esencial para proporcionar más seguridad alimentaria y reducir los conflictos. Cada dólar invertido en la restauración de tierras puede generar hasta 30 dólares en beneficios económicos, por lo que la inversión en actividades de restauración es bastante rentable desde el punto de vista económico.

Noticias ONU: ¿Estamos hablando principalmente de pequeños países en desarrollo?

Ibrahim Thiaw: No. Es un fenómeno global que afecta a todos los países, incluidos Estados Unidos, India, China o Pakistán.

Pero el impacto es mucho más grave en los países pequeños, y en las economías pequeñas que no tienen reservas, ni sistemas de seguros para proteger a su población. Y el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor en las comunidades cuyos ingresos se basan únicamente en la renta que pueden generar de la tierra.

Noticias ONU: La desertificación no existe de forma aislada. ¿Qué relación tiene con el cambio climático?

Ibrahim Thiaw: La desertificación es un amplificador del cambio climático. El cambio climático es un amplificador de la desertificación porque, por supuesto, con los fenómenos extremos también se producen graves repercusiones en la tierra y en las comunidades y economías locales.

Así que, básicamente, interactúan entre sí y, por tanto, es importante tener una visión global más completa. Es un error pensar que se puede proteger la biodiversidad o la tierra sin abordar la cuestión climática y viceversa.

Economías responsables

Noticias ONU: Las intervenciones a pequeña escala a nivel local son muy importantes, pero parece que se va a necesitar un gran impulso por parte de los gobiernos y del sector privado para marcar la diferencia.

Ibrahim Thiaw: Sí, no debemos descartar todos los esfuerzos que realizan las comunidades locales día tras día. Necesitan mucho más apoyo de los gobiernos. También necesitan que se reduzcan las subvenciones a la industria agrícola, que está destruyendo el medio ambiente. El dinero público que, en algunos casos, está destruyendo el medio ambiente debería utilizarse para reconstruir las economías.

Por tanto, no se trata necesariamente de inyectar más dinero, sino de gastar mejor el que tenemos.

Noticias ONU: Supongo que algunos dirán que es demasiado optimista pensar que los gobiernos van a cambiar su forma de gastar el dinero.

Ibrahim Thiaw: Bueno, no, políticamente tiene sentido. Como contribuyente, me gustaría ver adónde va mi dinero. Si se invierte en actividades que están destruyendo mi medio ambiente y creando ansiedad ecológica en mis hijos, destruyendo los medios de subsistencia de mis comunidades, entonces, como votante, insistiría en que mi gobierno invirtiera mi dinero en otras áreas que me generaran más ingresos y crearan más sostenibilidad.