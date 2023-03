Familiares de los estadounidenses secuestrados en México, dijeron a la agencia estadounidense The Associated Press (AP), que una supuesta disculpa del Cártel del Golfo, “ha servido de poco para aliviar el dolor causado por la agresión hacia sus seres queridos, quienes al final resultaron asesinados o heridos”.

El medio estadounidense citó una carta obtenida “a través de un agente del orden público del estado mexicano de Tamaulipas [...] a condición de mantener el anonimato debido a que no contó con autorización para compartir el documento”, en la cual el Grupo Escorpión del Cártel del Golfo se disculpó con la población de Matamoros, además de con la mujer mexicana, Arely Pablo Servando, que murió en el incidente, así como con los estadounidenses y sus familias.

El padre de Shaeed Woodard, uno de los dos estadounidenses que murieron en Matamoros, se dijo sorprendido de que el Cártel del Golfo haya ofrecido disculpas por “el violento secuestro registrado en un video que rápidamente se viralizó en línea”.

“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Simplemente, estuve inquieto. No podía dormir, no podía comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodard a AP, al hablar respecto a la muerte de su hijo.

Por otra parte, el primo de Eric Williams, que durante el secuestro recibió un disparo en la pierna izquierda, dijo que su familia se sentía “muy bien” sabiendo que estaba vivo, pero no aceptaba ninguna disculpa del Cártel del Golfo.

“No va a cambiar nada sobre el sufrimiento por el que pasamos”, afirmó Jerry Wallace a la AP, quien también pidió a los gobiernos de Estados Unidos y México, que abordaran mejor la violencia de los cárteles del narcotráfico.

“Hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia decisión e indisciplina”, se leía en la carta que supuestamente dejó el Cártel del Golfo, encontrada a un lado de cinco personas amarradas, quienes supuestamente habían ido en contra de las reglas de dicha organización criminal, que incluían respetar “la vida e integridad de los inocentes”.

“Se sabe que los cárteles de la droga emiten mensajes para intimidar a sus rivales y autoridades, pero en momentos como estos también los usan como un trabajo de relaciones públicas para tratar de suavizar situaciones que podrían afectar sus negocios. Los hechos ocurridos el viernes pasado en Matamoros amenazan con afectar los negocios del cártel”, señaló AP.

Por su parte, la agencia británica Reuters citó un “documento interno del Gobierno”, que señalaba que fuerzas de seguridad mexicanas estaban investigando la posibilidad de que miembros del Cártel del Golfo secuestraran a cuatro estadounidenses, “pensando que estaban invadiendo su territorio”.

“Las autoridades mexicanas, que dicen estar siguiendo varias líneas de investigación, elaboraron un breve documento en el que se resume el secuestro de los estadounidenses y se ofrecen datos biográficos sobre ellos. Incluye sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones, así como datos sobre sus antecedentes penales. Entre ellos había condenas por delitos relacionados con drogas contra Brown y Woodard”, agregó la agencia europea.

En vista de las condenas anteriores, “no se descarta que el ataque en su contra (de los estadounidenses) pudiera estar directamente relacionado con operaciones de narcotráfico”, que sus agresores creían que estos podrían estar llevando a cabo, según decía el documento citado por Reuters.