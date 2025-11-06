Una sola firma, dos caminos de excelencia: Bulltick cumple 25 años al servicio de instituciones y patrimonios familiares

Adolfo del Cueto, cofundador y CEO de Bulltick Capital Markets, ha sido una figura central en la evolución de la asesoría financiera independiente en América Latina durante los últimos 25 años. Bulltick comenzó alrededor de 1999 ofreciendo una plataforma electrónica para que personas físicas en México pudieran operar directamente en el mercado de EE. UU., comprando acciones y bonos. Tras la caída de la burbuja del internet, el negocio se pivotó para enfocarse en instituciones financieras mexicanas. Con sede en Miami, ha liderado una firma comprometida con la excelencia y la innovación. También ha destacado por construir relaciones de confianza duraderas con sus clientes.

Una visión pionera en el mercado financiero latinoamericano

La empresa utilizó la tecnología que había sobrevivido para ofrecer una plataforma a instituciones financieras en México para que compraran acciones en Estados Unidos, principalmente ADR’s. Esta visión ha permitido a la firma consolidarse como un referente en la gestión patrimonial, la banca de inversión y las inversiones alternativas para clientes de alto patrimonio en la región. Buscando expandir el negocio y con el objetivo de establecer una segunda línea de negocio estable y predecible, Bulltick realizó la adquisición de Progress, un Registered Investment Advisor (RIA). Esta acción incorporó talento de banca privada y creó la división de Wealth Management. Bajo su dirección, Bulltick ha cultivado una cultura empresarial basada en la transparencia y la meritocracia. Esto ha atraído a un equipo diverso y altamente calificado. Este enfoque ha sido fundamental para el éxito sostenido de la firma, que hoy celebra un cuarto de siglo de impacto significativo en el sector financiero latinoamericano.

Bulltick un cuarto de siglo de independencia y crecimiento

Bulltick emergió con la clara misión de ofrecer una alternativa sólida y confiable a las grandes instituciones financieras tradicionales. Adolfo del Cueto, junto con su equipo, identificó la necesidad de un servicio más personalizado y transparente para los clientes de alto patrimonio en América Latina. Esta visión se materializó en una firma que, a lo largo de 25 años, ha demostrado capacidad de adaptación y crecimiento en un mercado dinámico y volátil. Con más de 80 profesionales de 11 nacionalidades, refleja la diversidad y el alcance global de su operación. Al mismo tiempo, mantiene un profundo conocimiento de las particularidades de cada mercado latinoamericano. Una gran parte de la propiedad de Bulltick pertenece a sus empleados. Esto fomenta un sentido de pertenencia y un compromiso compartido con los objetivos de la empresa y de sus clientes.

Pilares de éxito: transparencia, confianza e innovación

Desde sus inicios, Adolfo del Cueto ha inculcado en la compañía un conjunto de valores fundamentales que han sido la base de su éxito. La transparencia es un pilar innegociable. Se asegura de que los clientes comprendan las responsabilidades del equipo y las estrategias de inversión. Esta claridad genera confianza, esencial en la gestión patrimonial, donde las relaciones a largo plazo son primordiales. La innovación es otro motor clave. La firma ha invertido constantemente en tecnología y en soluciones propietarias para ofrecer ventajas competitivas a sus clientes. Como Adolfo del Cueto ha señalado en diversas ocasiones: “La tecnología no es solo una herramienta, es un habilitador fundamental para ofrecer un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”. Este compromiso con la vanguardia tecnológica asegura que Bulltick se mantenga al frente en un sector en constante evolución.

Educación financiera y liderazgo colaborativo: el sello de Adolfo del Cueto