United Airlines informó que resolvió una interrupción generalizada de sus sistemas tecnológicos que durante la tarde retrasó la salida de vuelos en Estados Unidos. La falla ocurrió tres días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara una suspensión nacional de despegues por un desperfecto en su red de comunicaciones.

La aerolínea, con sede en Chicago, Illinois, reconoció primero la incidencia en una publicación en su cuenta de X, donde señaló que sus equipos trabajaban para restablecer las operaciones lo antes posible. Alrededor de hora y media después difundió un segundo mensaje en el que confirmó la solución del problema. “Hemos resuelto un problema tecnológico que retrasó las salidas de vuelos”, indicó la empresa, que precisó que la afectación se limitó a los vuelos que aún no habían despegado y que no alcanzó a las aeronaves en vuelo ni a las operaciones de United Express. Un portavoz de la compañía descartó que la interrupción tuviera relación con un incidente de ciberseguridad.

La causa técnica del desperfecto no fue detallada por la aerolínea, que tampoco precisó el número total de vuelos retrasados. Durante el episodio, pasajeros reportaron en redes sociales aeronaves detenidas antes del despegue en distintos aeropuertos del país. United Airlines no informó de cancelaciones derivadas directamente de la falla y mantuvo su programación una vez restablecidos los sistemas.

La interrupción se sumó a una semana de afectaciones en la aviación estadounidense. El 13 de noviembre de 2026, la FAA emitió una orden de suspensión de despegues en todo el territorio nacional por una falla en la red de comunicaciones que soporta el control del tráfico aéreo, medida que se levantó esa misma noche y que dejó miles de vuelos cancelados y retrasados durante el fin de semana. Las autoridades atribuyeron ese desperfecto al reemplazo de enrutadores de comunicaciones ubicados en Arkansas y Texas, y descartaron un ataque informático. El titular del Departamento de Transporte de EU (DOT, por sus siglas en inglés), Sean Duffy, solicitó 50 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura del control de tráfico aéreo, cuyo rezago tecnológico quedó expuesto con el incidente.