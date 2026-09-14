$!Universidad de Granada homenajea a estudiante asesinada durante intercambio en Morelos

La Universidad de Granada rindió este lunes un homenaje a Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos, durante un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La institución informó sobre el homenaje a través de una publicación difundida en sus redes sociales, en la que señaló que se guardó un minuto de silencio en memoria de la estudiante en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde cursaba sus estudios. “Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico”, publicó la Universidad de Granada.

La institución agregó que el minuto de silencio se realizó tanto en el Hospital Real como en la Facultad de Ciencias de la Educación y concluyó su publicación con el mensaje: “Descanse en paz”.

Feminicidio en recinto cultural Claudia Tacoronte, de 21 años, se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico en la UAEM. La universidad mexicana informó este domingo que la estudiante “lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla”. Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que se abrió una investigación para determinar la identidad del presunto responsable y esclarecer lo ocurrido.

Acompañamiento consular e institucional La UAEM señaló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes y mantuvo abiertos los canales de comunicación y atención con la familia de la estudiante, a través de la Universidad de Granada y de las autoridades consulares españolas. La universidad también expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la estudiante, así como a la Universidad de Granada, al gobierno y a la sociedad española. En su pronunciamiento, la UAEM pidió a la Fiscalía de Morelos y a las autoridades competentes realizar una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad.