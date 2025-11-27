Unos 610 millones de niños en el mundo sufren la violencia de pareja contra sus madres

La violencia que enfrentan millones de mujeres en sus hogares no solo viola sus derechos, sino que arrastra a sus hijos a entornos inseguros, adversos y marcados por el miedo, advirtió el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

En un nuevo informe sobre el tema, UNICEF reveló que uno de cada cuatro niños en el mundo -unos 610 millones-, vive con una madre que ha experimentado violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja en los últimos doce meses.

Las cifras muestran que esta forma de violencia, a menudo invisibilizada, es una realidad cotidiana en millones de hogares y una amenaza persistente para el desarrollo y el bienestar infantil.

El estudio se publica a la par de las nuevas estimaciones globales sobre violencia contra las mujeres difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que confirman que más del 10 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año.

La directora ejecutiva de UNICEF recordó que todavía en la actualidad, millones de mujeres y niños viven en hogares donde la violencia forma parte de la vida cotidiana.

“La seguridad y la autonomía de las mujeres son fundamentales para el bienestar de los niños”, subrayó Catherine Russell.



Regiones con mayor riesgo

El informe, que contiene por primera vez datos regionales de la exposición infantil a la violencia de pareja contra sus madres, muestra marcadas diferencias en las diferentes zonas del mundo, reflejando desigualdades estructurales y patrones geográficos ampliamente documentados de violencia contra las mujeres.

Oceanía encabeza la lista, con más de la mitad de los niños del continente -unos 3 millones- viviendo con una madre que ha sufrido violencia de pareja en el último año.

En África subsahariana, la incidencia llega al 32 por ciento, lo que significa que 187 millones de niños creciendo en hogares donde la violencia contra sus madres es una realidad reciente.

Les sigue Asia Central y Meridional, donde el 29 por ciento de los niños están expuestos a este tipo de violencia. Aunque su porcentaje es menor que el de otras regiones, representa la mayor carga global, con 201 millones de niños afectados.

El informe también detalla la situación en otras regiones:

⫸ Norte de África y Asia Occidental: 26 por ciento o 52 millones de niños

⫸ América Latina y el Caribe: 19 por ciento o 35 millones de niños

⫸ Asia Oriental y Sudoriental: 21 por ciento, o 105 millones de niños

⫸ Europa y América del Norte: 13 por ciento o 28 millones de niños

⫸ Australia y Nueva Zelanda: 5 por ciento o 400 mil niños

En el caso de América Latina y el Caribe, el 19 por ciento representa casi una quinta parte de los niños de la región viviendo en hogares donde la violencia de pareja forma parte de la dinámica familiar reciente.

Aunque la prevalencia es menor que en regiones como Oceanía o África subsahariana, el número absoluto -35 millones de niños- supone un desafío persistente para los sistemas de protección y las políticas públicas.



Círculo de violencia

UNICEF sostuvo que la violencia contra las mujeres no se limita a sus víctimas directas, y alude a numerosos estudios que muestran que los hijos que crecen en hogares donde las madres sufren maltrato tienen un riesgo significativamente mayor de experimentar violencia física o psicológica. Así, la disciplina violenta se convierte en una práctica más habitual en estos entornos.

La exposición constante a la violencia afecta la salud mental, la percepción de seguridad, el desempeño escolar y la capacidad de establecer relaciones saludables en la vida adulta.

Además, incrementa la probabilidad de que los niños repitan patrones violentos más adelante, ya sea como víctimas o como perpetradores.



Recomendaciones

Ante la magnitud del problema, UNICEF pidió a los gobiernos implementar de inmediato estrategias integrales para frenar tanto la violencia contra las mujeres como la violencia contra los niños, y emitió una serie de recomendaciones, entre las que destacan:

• Coordinar y ampliar planes que reduzcan simultáneamente ambas formas de violencia, incluyendo el apoyo a organizaciones dirigidas por mujeres y niñas

• Expandir los servicios centrados en las sobrevivientes, garantizando que mujeres y niños tengan acceso a atención, protección y espacios seguros

• Invertir en prevención, desde programas de apoyo a la crianza hasta iniciativas escolares que promuevan la igualdad de género y relaciones no violentas

• Transformar las normas sociales que sostienen la desigualdad y la violencia, y amplificar las voces de jóvenes y sobrevivientes



Emergencia global

UNICEF insistió en que la violencia en el hogar no es un asunto privado, sino una emergencia global que pone en riesgo el presente y el futuro de millones de niños.

Solo una acción sostenida, coordinada y basada en evidencia permitirá romper este ciclo que afecta a generaciones enteras, puntualizó el organismo.