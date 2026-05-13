Urge AI implementar las recomendaciones de la CIDH a México

Amnistía Internacional México exigió que el Estado mexicano adopte una hoja de ruta pública, con presupuesto, plazos, responsables y participación real de familias y colectivos, para implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su más reciente informe sobre desaparición de personas en México concluyó que este delito es cometido de forma “indiscriminada” y “generalizada” en el país.
“México no se defiende negando la crisis; México se defiende encontrando, identificando, investigando y garantizando que nadie más desaparezca”, señaló el organismo.
El informe de la CIDH registra más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, así como más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado, cifras que, advirtió la organización, evidencian una doble crisis: de búsqueda y de identificación humana.
Elena Pochak, vicepresidenta de la CIDH, reconoció que aunque se “no encontró evidencia de que exista una estrategia desde el Estado para desaparecer personas”, sí enfatizó en la persistencia de una impunidad estructural en este delito.
Amnistía Internacional consideró que el informe de la CIDH sobre desapariciones en México es un llamado urgente, serio y necesario.
“Reconocemos que la aceptación plena de la asistencia técnica internacional es una condición indispensable para enfrentar la crisis de desapariciones en México. La gravedad y dimensión de este fenómeno requieren de la apertura del Estado al escrutinio, acompañamiento y cooperación de organismos internacionales especializados, cuyas recomendaciones y capacidades pueden fortalecer las acciones de búsqueda, investigación, identificación y atención integral a las víctimas”, sostuvo.
Durante la presentación del informe, Enrique Ochoa, subsecretario para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el Estado mexicano evaluará las 40 recomendaciones de la CIDH en materia de desaparición de personas, para implementar dichas medidas a través de las instituciones del gobierno.
Asimismo, el subsecretario destacó que México es de los “pocos países” que colaboran con organismos internacionales, por lo que dijo que evaluarán tanto la posición de la CIDH como de otras instancias que se han pronunciado al respecto.