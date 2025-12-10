USTR deja abierta posibilidad de que EU abandone el T-MEC

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dejó abierta la posibilidad de que la administración del Presidente Donald Trump decida abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá durante el proceso de revisión programado para iniciar el 1 de julio de 2026.

Durante un foro organizado por el Atlantic Council en Washington, Greer afirmó que la cláusula de expiración incluida en el acuerdo durante su negociación en 2019 tiene como propósito permitir a los países revisar, modificar o incluso salir del tratado comercial.

“¿Se podría salir del T-MEC? Sí, se podría salir. ¿Se podría revisar? Sí. ¿Se podría renegociar? Sí. Lo que quiero decir es que ese es el propósito de esa cláusula, y todas esas opciones están sobre la mesa”, declaró el funcionario estadounidense.

De acuerdo con la cláusula de expiración del tratado, la fecha actual de término del T-MEC está fijada para 2036, aunque los tres países podrían acordar durante la revisión de 2026 prorrogar su vigencia hasta 2042. El acuerdo obliga a los Gobiernos a revisar el pacto comercial cada seis años para confirmar si debe continuar.

Las declaraciones de Greer se produjeron días después de que el Presidente Trump abrió la puerta a no renovar el tratado en su forma actual.

El 3 de diciembre pasado, el Mandatario estadounidense afirmó desde la Oficina Oval que el acuerdo “expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”.

Trump agregó que “México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos, como casi todos los demás países”.

Durante audiencias públicas celebradas del 3 al 5 de diciembre por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), las principales organizaciones del sector privado estadounidense expresaron quejas respecto a las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno de México.

“Las recientes reformas constitucionales de México plantean importantes obstáculos a la independencia judicial y a la autonomía regulatoria, además de amenazar con socavar la transparencia, la imparcialidad y la protección judicial de los inversionistas de EU”, señaló Neil Herrington, vicepresidente para las Américas de la US Chamber of Commerce.

Las organizaciones empresariales estadounidenses manifestaron preocupación particular por la reforma al Poder Judicial y la que desapareció los reguladores autónomos en 2024, así como por la reforma energética que consigna trato preferencial a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

No obstante, la mayoría de los sectores productivos apoyaron prolongar la vida del acuerdo hasta 2042 durante el periodo de consultas públicas que concluyó la semana previa a las audiencias.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó el 6 de diciembre, durante la celebración de los siete años de la llamada Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, su convicción de que el T-MEC se mantendrá.

“Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”, afirmó la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo reiteró el 8 de diciembre que el Mundial de la FIFA 2026 representa un “buen ambiente” para las negociaciones del tratado comercial.

Respecto a la reunión sostenida el 5 de diciembre con Trump y el Primer Ministro canadiense Mark Carney, durante el sorteo del torneo en Washington, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que fue un encuentro “muy cordial” en el que el Presidente estadounidense mostró “mucho respeto” hacia México, aunque precisó que no se avanzó en las negociaciones del acuerdo comercial.

El Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada emitieron una declaración conjunta en la que urgieron a los tres Gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC.

“Desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países”, señalaron las organizaciones empresariales.

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretaria de Economía de México, descartó el 4 de diciembre que existan señales de un posible descarrilamiento del tratado.

“En términos del proceso de revisión del Tratado, hasta este momento no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante”, afirmó el funcionario federal, quien agregó que sus interlocutores estadounidenses le indicaron que el proceso de revisión continúa su curso.