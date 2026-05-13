Van por medidas aeroportuarias para mercado más competitivo

México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas orientadas a implementar un mercado bilateral más competitivo en el que se favorezca el libre flujo de personas y mercancías dentro de un marco regulatorio; en ese tenor, se reconoció el impulso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detallaron que, tras un diálogo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), dichas medidas fueron acordadas.
Entre los acuerdos alcanzados, México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana del Valle de México.
“Se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU”.
En otro punto, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.
“Se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EU. El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA”, señaló el comunicado.
En ese sentido, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su conectividad internacional y con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse la prosperidad compartida en el país. Al mismo tiempo, la SICT ha avanzado en las facilidades para el aumento de las operaciones en el AIFA.
Por su parte, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) expresó su reconocimiento a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por los avances logrados en las conversaciones con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).
“Canaero reconoce que este resultado es reflejo de un proceso constructivo de diálogo entre las autoridades de ambos países, orientado a preservar una relación bilateral sólida y de beneficio mutuo”, destacó.
Agregó que está en disposición para colaborar con las autoridades con el objetivo de impulsar las condiciones que favorezcan la recuperación de la competitividad de la industria aérea nacional.
Por su parte, Aeroméxico también reconoció la gestión de las autoridades del país y sus titulares al lograr avances en las negociaciones con el Departamento del Transporte (DOT) de Estados Unidos.
“Como aerolínea bandera de México, valoramos los esfuerzos orientados a mantener un diálogo constructivo que permita continuar fortaleciendo la relación bilateral en beneficio del desarrollo de la industria aérea nacional. Reiteramos el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con las autoridades para materializar los acuerdos que nos permitan seguir ofreciendo la mejor red de rutas a nuestros clientes”, añadió.