Van por medidas aeroportuarias para mercado más competitivo

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detallaron que, tras un diálogo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), dichas medidas fueron acordadas.

México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas orientadas a implementar un mercado bilateral más competitivo en el que se favorezca el libre flujo de personas y mercancías dentro de un marco regulatorio; en ese tenor, se reconoció el impulso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Impulso al AIFA

Entre los acuerdos alcanzados, México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU”.

En otro punto, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.

“Se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EU. El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA”, señaló el comunicado.

En ese sentido, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su conectividad internacional y con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse la prosperidad compartida en el país. Al mismo tiempo, la SICT ha avanzado en las facilidades para el aumento de las operaciones en el AIFA.