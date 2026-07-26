Vehículo arrolla a asistentes del Orgullo en Berlín; deja un muerto y al menos 17 heridos

Una persona murió y al menos 17 resultaron heridas luego de que un vehículo arrolló a un grupo de asistentes a las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Berlín, Alemania, durante la noche del sábado.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas cerca del parque Tiergarten y de la Puerta de Brandeburgo, en una zona próxima a la ruta de las celebraciones del Christopher Street Day, una de las principales manifestaciones del Orgullo en la capital alemana.

De acuerdo con la Policía de Berlín, el vehículo ingresó al parque y embistió a varias personas antes de detenerse tras impactar contra un árbol. Al menos tres de los heridos se encontraban en estado grave, según los reportes.

Tras el hecho, las autoridades desplegaron un amplio operativo y comenzaron la búsqueda del conductor, mientras los servicios de emergencia atendían a las personas afectadas.

Las celebraciones restantes del Orgullo fueron canceladas y se pidió a la población evitar la zona.

La policía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar el móvil.