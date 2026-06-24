Venezuela enfrenta emergencia tras terremotos que dejaron al menos 32 muertos

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 resultaron heridas tras los fuertes sismos registrados este miércoles 24 de junio en Venezuela. Esto, de acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

La Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que el balance de víctimas podría aumentar conforme avancen los trabajos de atención, debido a que todavía se realizan inspecciones en estructuras colapsadas y zonas donde se reportaron afectaciones mayores. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, sacudieron la zona norte del país y fueron percibidos en Caracas y otros estados. El epicentro fue ubicado en las cercanías de Montalbán, en el estado de Carabobo.