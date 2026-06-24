Venezuela enfrenta emergencia tras terremotos que dejaron al menos 32 muertos

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 resultaron heridas tras los fuertes sismos registrados este miércoles 24 de junio en Venezuela.
Esto, de acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.
La Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que el balance de víctimas podría aumentar conforme avancen los trabajos de atención, debido a que todavía se realizan inspecciones en estructuras colapsadas y zonas donde se reportaron afectaciones mayores.
Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, sacudieron la zona norte del país y fueron percibidos en Caracas y otros estados. El epicentro fue ubicado en las cercanías de Montalbán, en el estado de Carabobo.
La entidad más afectada hasta el momento es La Guaira, cercana a la capital venezolana, donde autoridades reportaron derrumbes de edificios y daños estructurales importantes. Rodríguez señaló que el estado fue declarado zona de desastre ante la magnitud de las afectaciones.
Además de las personas fallecidas y lesionadas, los sismos provocaron daños en infraestructura, evacuaciones preventivas y la suspensión temporal de algunas actividades, mientras equipos de emergencia trabajan en la revisión de inmuebles y atención a la población afectada.
Autoridades venezolanas mantienen activo el operativo de emergencia y advirtieron que el número de víctimas podría modificarse conforme se tenga acceso a las zonas con mayores daños.