Vicepresidente de EU amenaza con acción militar en México si cárteles representan amenaza inmediata

El Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió este 18 de junio que la administración del Presidente Donald Trump se reserva el derecho de emprender acciones militares en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, aunque afirmó que la prioridad sigue siendo la cooperación con el Gobierno de México.

Las declaraciones de Vance fueron realizadas en el marco de una entrevista con N+Univisión, que será difundida en su totalidad el 21 de junio, aunque fragmentos de la conversación circularon con anticipación.

La periodista Ilia Calderón interrogó al funcionario respecto a si la administración republicana respetaría la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no permitir operaciones militares estadounidenses en suelo nacional.

Vance no respondió de forma directa a la pregunta sobre esa “línea roja” atribuida a Sheinbaum Pardo y, en cambio, planteó un escenario hipotético para justificar la posición de Washington.

“Si hay un cártel que tiene un envío masivo de armas y fentanilo a punto de entrar en Estados Unidos y la única forma de detenerlo es perseguir a ese cártel, por supuesto que tenemos que perseguirlo”, señaló.

También calificó a los cárteles como organizaciones terroristas con poder creciente.

Vance reiteró que la coordinación con las autoridades mexicanas es la vía preferida por su Gobierno, pero insistió en que Estados Unidos no puede renunciar a la posibilidad de actuar de manera unilateral.

“Tomaríamos medidas militares si consideráramos que es necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo, pero tenemos que reservarnos ese derecho”, declaró.

Las declaraciones del Vicepresidente se produjeron en paralelo a un extenso discurso de Trump durante la cumbre del Grupo de los Siete (G-7), celebrada en Evian, Francia.

En ese foro, el Mandatario acusó al Gobierno de México de haber perdido el control del País ante los cárteles.

“La Presidenta es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada. Los cárteles de la droga dirigen México por completo”, afirmó Trump, según reportó la agencia de noticias AP, que describió el discurso como “extenso y muy divagante”.

Trump también presentó cifras sobre los resultados de su estrategia antidroga: aseguró que las drogas que cruzan la frontera terrestre con México han disminuido 61 por ciento, mientras que las incautaciones marítimas habrían caído 97.2 por ciento.

Anticipó que el siguiente foco de la estrategia de su administración será el tráfico por vía terrestre.

El discurso de Trump en Evian abarcó múltiples temas sin aparente hilo conductor: desde el acuerdo de alto el fuego con Irán —que calificó como no definitivo— hasta la guerra entre Rusia y Ucrania, pasando por su respaldo al candidato ultraderechista brasileño Flavio Bolsonaro, a quien confundió con su hermano Eduardo.

El Mandatario también aludió a la posibilidad de un acuerdo nuclear internacional y expresó entusiasmo por visitar el Palacio de Versalles esa misma noche.