Videos muestran el embotellamiento generado en el Canal de Suez por bloqueo del buque MV Ever Given

EUROPA (SinEmbargo)._ El portacontenedores MV Ever Given todavía se encuentra encallado en el Canal de Suez, bloqueando el paso en ambas direcciones y generando enormes atascos. La dimensión de este embotellamiento en el mar queda patente en un nuevo video que se ha divulgado en la Red.

De acuerdo con Evergreen Marine Corp, que opera el MV Ever Given, el carguero quedó varado este martes debido a los fuertes vientos que azotaron el área, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

No obstante, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, indicó que las condiciones climáticas no son la única causa posible del encallamiento del MV Ever Given, y asegura que la investigación puede revelar otros motivos añadidos, como un error técnico o de la tripulación.