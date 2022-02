‘Violencia contra periodistas en México es un hecho, lo vemos’, responde Casa Blanca

Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, señaló este miércoles que las amenazas que los periodistas en México reciben por realizar su trabajo están demostradas en los hechos y son una preocupación para el Gobierno encabezado por el presidente Joe Biden.

Cuestionada respecto a los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, estaba desinformado cuando solicitó rendición de cuentas por a los asesinatos de periodistas en México, la vocera respaldó los planteamientos del canciller estadounidense.

“Hemos visto en los hechos las amenazas que se le hacen a los periodistas en México. Hemos visto las amenazas. Y esa es una preocupación que pienso que el Secretario de Estado estaba expresando en nombre de Estados Unidos sobre esos abusos. Así que creo que estaba hablando de hechos que hemos visto sobre el terreno”. dijo Psaki a pregunta expresa, durante una rueda de prensa.

En lo que va de este año 2022, han sido asesinados un total de cinco periodistas en México: José Luis Gamboa Arenas (Puerto de Veracruz), Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López (Tijuana, Baja California), Roberto Toledo (Zitácuaro, Michoacán), y, Heber López Vásquez (Salina Cruz, Oaxaca).

BLINKEN ESTÁ MAL INFORMADO O ACTÚA DE FORMA INJERENCISTA, RESPONDE AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “está mal informado” o “actúa de forma injerencista”, luego de que el funcionario estadounidense manifestó su preocupación este martes.

“Creo que está mal informado, porque de lo contrario, estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina, reiteró que el titular del Departamento de Estado de EU no está bien informado de la situación que viven los periodistas en México.

“Si el jefe del el Departamento de Estado de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado”, insistió.

“Sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas, que además estamos atendiendo, pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre y de que sean candil de la calle y oscuridad de la casa, no de ahora”, indicó.

Asimismo, aseguró que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con EU, por lo que exigió a Blinken que “informe el por qué están financiando a un grupo opositor a un Gobierno legítimo”, como el suyo.

“Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos, a mi me gustaría ya que está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un Gobierno legal y legítimo, ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González [Guajardo]? que me responda eso”, señaló.

“Que me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano”, asentó.