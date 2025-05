Violencia política en México es real, dice Marco Rubio, por asesinato de funcionarios de Brugada

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que la violencia política en México era real, en referencia al asesinato ocurrido, de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, así como de José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rubio afirmó que en México había partes del territorio que, según él, estaban gobernadas por los cárteles.

“Creo haber escuchado anoche que otras dos personas fueron asesinadas en Ciudad de México, vinculadas con la Jefa de Gobierno de la Ciudad. La violencia política allí es real. Ellos tienen un interés y un deseo de enfrentar a estos cárteles, y nosotros queremos ayudarlos a equiparse y brindarles información”, enfatizó .

También señaló que podría viajar a México en las próximas semanas, junto a otros miembros del gabinete del Presidente Donald Trump, para discutir diversos temas de cooperación con el Gobierno de México, misma que, según él, había “tenido fricciones”.

“De hecho, ha sido bastante positivo. Han respondido de manera muy favorable a nuestras preocupaciones en materia de seguridad. Han aumentado su cooperación con nosotros en seguridad, de formas que han resultado muy productivas”, señaló.

“En algún momento de las próximas semanas, tengo la intención de viajar, posiblemente a México, junto con un par de miembros del gabinete, para finalizar algunas de estas áreas de cooperación”, insistió, quien destacó que uno de los temas a tratar era el del comercio.

“No es competencia de mi departamento, pero obviamente nuestro representante comercial y también el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, han estado en conversaciones con ellos y la otra es la cooperación en materia de seguridad”, recordó.

“Tenemos un interés mutuo en México. Esencialmente, los cárteles que operan en México y que amenazan al Estado están armados con armas compradas en Estados Unidos y enviadas hacia allá. Queremos ayudar a detener ese flujo. A su vez, esos cárteles amenazan al Estado”, finalizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su respaldo a Brugada Molina. Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que las autoridades capitalinas y federales trabajaban en conjunto para esclarecer el crimen.

Asimismo, reveló que Brugada Molina acudió al Palacio Nacional, la tarde del 20 de mayo, y platicaron respecto al tema, pero destacó que la Jefa de Gobierno de la capital de la República “no está sola”.

“Antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la Jefa de Gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”, garantizó.

Afirmó que había una colaboración especial entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el Gabinete de Seguridad federal, para esclarecer el doble asesinato.

“Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad, para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia como es nuestra política en todos los casos en el País”, prometió Sheinbaum Pardo.