Vizsla Silver confirma hallazgo de trabajadores asesinados en Concordia; mantiene suspensión parcial de operaciones

La empresa canadiense Vizsla Silver Corp. informó que fue notificada por varias familias de que sus familiares, trabajadores que habían sido secuestrados del sitio del proyecto Pánuco en Concordia, Sinaloa, fueron encontrados muertos, en un incidente de seguridad que se mantiene bajo investigación de las autoridades mexicanas.

La empresa canadiense señaló que espera la confirmación oficial por parte de las instancias competentes y que emitirá información adicional conforme reciba actualizaciones formales sobre el caso.

Según los comunicados corporativos y los reportes de organismos vinculados a la compañía, 10 personas fueron tomadas del sitio del proyecto Pánuco, ubicado cerca de Concordia, durante un incidente ocurrido el 23 de enero, lo que llevó a la suspensión temporal de ciertas actividades en el área como medida de precaución.

La firma precisó que el incidente se encuentra bajo investigación, que la información disponible sigue siendo limitada y que tanto las autoridades locales como los equipos internos de gestión de crisis y seguridad se encuentran involucrados en la atención del caso.

En su actualización del 9 de febrero, Vizsla Silver Corp. indicó que la notificación recibida por parte de las familias se refiere a colegas que fueron sacados del sitio de la empresa y posteriormente hallados sin vida, sin ofrecer detalles respecto al número exacto de cuerpos localizados ni a las circunstancias específicas del hallazgo, a la espera de la confirmación oficial de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la compañía y con medios especializados, el proyecto Pánuco consiste en una operación de exploración y desarrollo de plata y oro en Sinaloa, y desde finales de enero de 2026 se decidió mantener la suspensión de ciertas tareas en campo hasta que se cuente con condiciones de seguridad adecuadas para el personal.

El presidente y director general de Vizsla Silver Corp., Michael Konnert, declaró en el comunicado que la compañía se encuentra devastada por el desenlace y por la pérdida de vidas, y envió condolencias a las familias, amistades, compañeros de trabajo y a la comunidad de Concordia.

Konnert afirmó que el enfoque inmediato de la empresa sigue siendo la recuperación segura de las personas que continúan desaparecidas, así como el apoyo a todas las familias afectadas y al personal en este periodo que calificó como extremadamente difícil.

Subrayó que la prioridad de la empresa es la seguridad y el bienestar de quienes trabajan en el proyecto y de quienes se encuentran vinculados a la operación en la región.

Desde la primera comunicación pública, fechada el 28 de enero de 2026, Vizsla Silver Corp. y Vizsla Royalties informaron que 10 trabajadores habían sido tomados del sitio del proyecto Pánuco y que, como respuesta, la compañía decidió suspender de manera temporal ciertas actividades en y alrededor del yacimiento, mientras las autoridades investigan el caso.

Los documentos corporativos señalan que se notificó a las autoridades locales y que se activaron equipos internos de manejo de crisis y de respuesta en materia de seguridad, con el propósito de coordinarse con las instancias gubernamentales y reducir riesgos adicionales para trabajadores y contratistas.

Mientras continúa la investigación oficial en México, Vizsla Silver Corp. comunicó que mantendrá informados a sus inversionistas y a la opinión pública mediante actualizaciones formales, y que evaluará el impacto del incidente en la programación de actividades futuras en el proyecto Pánuco.

La empresa reiteró que su prioridad consiste en garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores y en acompañar a las familias afectadas, en paralelo al avance de las indagatorias y a las decisiones que adopten las autoridades mexicanas respecto a la protección de la zona donde se ubica el proyecto.