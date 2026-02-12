Vizsla Silver mantiene suspendidas operaciones en Concordia; no emitirá información no verificada, dice

La empresa minera Vizsla Silver Corp. informó que cinco de sus trabajadores seguían sin ser localizados tras los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Concordia, en Sinaloa, y reiteró que mantendría suspendidas las operaciones en sitio del proyecto Pánuco mientras continuaban las labores de búsqueda e investigación por parte de las autoridades mexicanas.

Precisó que, pese al cierre temporal de las actividades en campo, los trabajos de avance del proyecto continuaban de forma remota mediante tareas de ingeniería, en el marco de una estrategia orientada a preservar el valor del activo y su permanencia en la región.

Vizsla Silver confirmó que cinco colaboradores permanecían en calidad de no localizados y reconoció la incertidumbre y el impacto que esta situación generaba en sus familias, en el personal de la compañía y en la comunidad de Concordia.

Señaló que mantenía un contacto directo con los núcleos familiares afectados, a quienes ofrecía apoyo práctico y financiero, además de facilitar el acceso a servicios de acompañamiento especializado, mientras continuaban las gestiones ante las autoridades competentes.

Indicó que los hechos se inscribían en un contexto de violencia contra personal minero en Sinaloa, derivado de la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores vinculados con Vizsla Silver en Concordia el 23 de enero de 2026, luego de que un grupo armado irrumpiera en un inmueble utilizado como alojamiento por empleados de la empresa.

De esos 10 trabajadores, diversas familias informaron en fechas recientes que algunos de sus familiares habían sido hallados sin vida, situación que la empresa declaró que esperaba confirmar de manera oficial por parte de las autoridades mexicanas.

En su actualización del 12 de febrero de 2026, Vizsla Silver sostuvo que colaboraba plenamente con las autoridades mexicanas encargadas de la investigación y de las tareas de búsqueda, al tiempo que realizaba una revisión interna de las circunstancias relacionadas con los hechos que calificó como trágicos.

Afirmó que solo emitiría comentarios sustentados en información confirmada y que no participaría en la difusión de versiones no verificadas, al tiempo que subrayó que sus operaciones se regían por las leyes vigentes en México y Canadá, con una política de cero tolerancia frente a actos de soborno, corrupción, extorsión o cualquier conducta ilícita o contraria a la ética corporativa.

De manera paralela, destacó que desde su creación había realizado inversiones en materia de seguridad y gestión de riesgos, con supervisión directa de la alta dirección y visitas periódicas a los sitios de operación.

Indicó que trabajaba con asesores de seguridad con experiencia y reconocimiento internacional, que evaluaba de manera continua las condiciones en sus zonas de actividad y que tomaba decisiones con base en monitoreo permanente e información de inteligencia, bajo un criterio de máxima cautela.

En el plano operativo, Vizsla Silver puntualizó que el proyecto Pánuco, ubicado en el distrito minero Pánuco-Copala del municipio de Concordia, en el sur de Sinaloa y cercano a la ciudad de Mazatlán, seguía avanzando mediante labores técnicas y de ingeniería que podían realizarse de manera remota, pese a la suspensión de las actividades presenciales en la zona.

El proyecto, considerado el principal activo de la compañía y orientado a la explotación de recursos de plata y oro, forma parte de un distrito con actividad minera previa y se desarrolla sobre un conjunto de concesiones mineras de varios miles de hectáreas bajo control de Vizsla Silver.

El presidente y director general de Vizsla Silver, Michael Konnert, afirmó que la empresa atravesaba un momento difícil junto con las familias de sus colaboradores y la comunidad de Concordia, y sostuvo que la prioridad consistía en mantener el apoyo a los núcleos familiares afectados y a los equipos de trabajo, así como en continuar la colaboración con las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación.

Konnert agregó que la compañía concentraba sus esfuerzos en que la seguridad siguiera guiando todas las decisiones y en proteger el valor de largo plazo de Vizsla Silver en beneficio de sus accionistas, de sus trabajadores y de la comunidad donde se ubica el proyecto Pánuco.

Como parte de sus acciones internas, la empresa informó que ofrecía servicios de consejería para manejo de duelo y esquemas de trabajo flexibles a sus equipos en México y Canadá, con el objetivo de mitigar el impacto emocional de los acontecimientos y permitir que el personal ajustara sus condiciones laborales a la situación actual.

Asimismo, reiteró su compromiso con el desarrollo responsable del distrito Pánuco y con la continuidad de sus inversiones en Concordia a largo plazo, sujeto a la evolución de la situación de seguridad y a los resultados de las investigaciones oficiales.

En sus pronunciamientos recientes, la compañía subrayó que mantendría su política de información gradual conforme recibiera confirmaciones de las autoridades mexicanas respecto a la situación de sus trabajadores, tanto de quienes seguían sin ser localizados como de quienes habrían fallecido, con la finalidad de proporcionar a las familias y a la comunidad datos verificados.

Vizsla Silver señaló que, en la medida en que se obtuvieran avances en las labores de búsqueda y en las pesquisas oficiales, daría a conocer actualizaciones adicionales respecto a las medidas de seguridad adoptadas, al estado de las operaciones del proyecto Pánuco y al acompañamiento a las familias y comunidades vinculadas con sus actividades en Concordia.