Votación anticipada en Estados Unidos inicia con récords en condados de Texas

Desde el pasado 19 de octubre inició la votación anticipada presencial para las elecciones intermedias de Estados Unidos en Texas, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut y Carolina del Sur, con cifras de participación récord en varios condados texanos.

Los comicios se celebrarán el 3 de noviembre, cuando se renovarán la Cámara de Representantes, un tercio del Senado federal y decenas de gubernaturas y legislaturas estatales.

En el condado de Harris, el de mayor padrón de Texas y sede de Houston, se emitieron 104 mil 201 votos hasta las 18:00 horas del primer día, según confirmó la oficina del secretario del condado.

La cifra superó el récord previo para un primer día de votación anticipada en una elección intermedia, de alrededor de 63 mil sufragios registrados en 2018.

El condado de Dallas reportó 76 mil 79 votos en la jornada inicial, su marca más alta desde que existen registros, según datos del juez del condado, Clay Lewis Jenkins.

En el condado de Collin sufragaron 34 mil 522 electores y en el de Denton se contabilizaron 34 mil 739 votos anticipados presenciales, ambos por encima de sus cifras de la elección intermedia de 2022.

Los condados de Montgomery, Ellis, Bell y McLennan, de mayoría republicana, también registraron participación récord para una elección de medio mandato.

El periodo de votación anticipada en Texas concluirá el próximo 30 de octubre. El estado concentra una de las contiendas senatoriales más disputadas del ciclo.

Colorado abrió sus centros de votación presencial el 19 de octubre y envió por correo 4 millones de boletas. Los registros preliminares de ese estado muestran que 13 por ciento de los votantes registrados como demócratas ya devolvió su papeleta, frente a 10 por ciento de los republicanos y 7.5 por ciento de los no afiliados, el bloque más numeroso del padrón estatal.

En Arkansas, la Secretaría de Estado estimó una participación anticipada de medio millón de personas. En Alaska, las urnas permanecerán abiertas 15 días antes de la jornada electoral y la División de Elecciones advirtió que las contiendas cerradas podrían definirse hasta el 18 de noviembre, cuando concluya el recuento del sistema de voto por orden de preferencia.

A los estados que abrieron el 19 de octubre se sumaron Hawái, Luisiana, Utah, Wisconsin y Misuri. El conteo nacional de sufragios anticipados rebasó los 10 millones al 21 de octubre.

En Florida, la votación anticipada comenzó el 19 de octubre en la mayoría de los condados, según reportes de ese estado, mientras que el periodo presencial obligatorio en todo el territorio estatal inicia el 24 de octubre. El electorado de origen hispano representa cerca de 29 por ciento de la población de la entidad.