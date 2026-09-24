Xi propone a Trump mantener la IA bajo control humano

El Presidente de China, Xi Jinping, propuso a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, desarrollar la inteligencia artificial (IA) bajo control humano, durante la visita de Estado que realizó a la Casa Blanca, en Washington D.C., donde fue recibido con honores militares.

El Presidente chino planteó que ambos países, competidores directos en el avance de la IA, debían mantener una relación “sin conflicto ni confrontación” en beneficio de toda la humanidad.

Al recibirlo, Trump calificó la IA, la seguridad y la tecnología como “temas apremiantes”. “Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas”, afirmó el presidente estadounidense.

Horas antes del encuentro, Trump publicó en redes sociales un mensaje respecto a la investigación en el sector de la IA, en el que reiteró su postura de no modificar el rumbo actual: “Quiero dejarla exactamente donde está”.

Durante la ceremonia de bienvenida, el mandatario estadounidense destacó la relación personal que, según dijo, ha construido con su homólogo chino desde su llegada a la política nacional. “Desde el momento de mi primera elección en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad, una amistad verdaderamente grande en realidad, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos”, declaró Trump.

Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos con alfombra roja y una banda militar por Trump y la primera dama, Melania Trump. Tras la ceremonia, ambas parejas ingresaron a la residencia presidencial para iniciar las reuniones bilaterales.

La visita ocurrió once años después de la primera visita de Estado del líder chino a Washington D.C., realizada en 2015.

El encuentro se desarrolló en el marco de la tregua que mantienen China y Estados Unidos tras la guerra comercial desencadenada por los aranceles que impuso la Administración de Trump a productos chinos.