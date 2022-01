Xiomara Castro es la primera Presidenta de Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras._ Iris Xiomara Castro Sarmiento, juró protesta, este jueves 27 de enero, como la mujer presidenta en la historia de la República de Honduras, para el período 2022-2026, luego de ganar las elecciones del 28 de noviembre del año pasado, con una coalición liderada por su partido, Libertad y Refundación (Libre).

La nueva mandataria hondureña es esposa del ex presidente José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, quien el 28 de junio del 2009 fue derrocado y expulsado del país centroamericano por las Fuerzas Armadas, luego de varios meses de una crisis política que enfrentó a los poderes del Estado.

Castro Sarmiento prestó juramento en el Estadio Nacional de Tegucigalpa -la capital-, con capacidad para 29 mil personas, con la presencia de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el Rey de España, Felipe VI, como invitados especiales.

También asistió, por parte de México, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

La nueva mandataria guatemalteca primero participó en una ceremonia religiosa, llevada a cabo en la basílica de Nuestra Señora de Suyapa.

Luego, junto a su esposo -ambos portaban sombrero-, abordaron un vehículo descapotado y emprendieron camino al estadio.

”Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”, dijo la nueva mandataria ante la jueza Carla Romero, quien estuvo flanqueada por Luis Redondo, presidente del Congreso reconocido por Castro Sarmiento, tras una crisis parlamentaria.

”La Presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas, estamos rompiendo tradiciones”, dijo, durante su discurso inaugural.

”La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”, subrayó Castro Sarmiento.

”Este día histórico informaré a la nación y a nivel internacional sobre las cifras reales, no maquilladas, de lo que estoy recibiendo, sobre la tragedia social y económica que enfrenta Honduras”, declaró la nueva mandataria.

”Mi gobierno no continuará la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda, que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura”, clamó la presidenta.