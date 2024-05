Falta de acceso a la ayuda vital

Sigue preocupando profundamente la falta de ayuda vital que llega a la Franja desde que la semana pasada las tropas israelíes tomaron el cruce de Rafah y restringieron el acceso al cercano cruce de Kerem Shalom, en respuesta a un mortífero ataque con cohetes perpetrado por combatientes de Hamás.

“El paso fronterizo de Rafah sigue cerrado”, declaró OCHA a última hora del lunes, “y sigue faltando un acceso seguro y logísticamente viable al paso fronterizo de Kerem Shalom”.

Haciéndose eco de los temores por la población de Gaza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que la incursión en Rafah había puesto en peligro el acceso a la atención sanitaria, la prestación de servicios de salud y la entrega de suministros vitales.

La agencia sanitaria de la ONU señaló que los socios que trabajan en la ayuda médica en Gaza “necesitan un mínimo de 46.000 litros de combustible cada día sólo para sus operaciones”.

Defensa de los datos sobre muertes

Por otra parte, las agencias de la ONU rechazaron las afirmaciones erróneas de que se había reducido el número de muertos y heridos en la Franja, después de que el Ministerio de Sanidad del enclave anunciara que ya se han identificado unas 25 mil de las 35 mil víctimas mortales registradas.

“Básicamente estamos hablando de 35 mil personas muertas y, en realidad, eso es lo único que importa, ¿no? Sabemos que muchas y muchos de ellos son mujeres y niños. Y hay miles de desaparecidos bajo los escombros”, declaró Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en respuesta a las preguntas de los periodistas en Ginebra.

Haciéndose eco de ese mensaje, la OMS insistió en que el sistema de verificación de los muertos por parte del Ministerio de Sanidad necesariamente llevaría tiempo, dado que en Gaza las “cifras son enormes”.

Se calcula que 18 mil personas aún no han sido identificadas o encontradas, de las cuales 10 mil cuyos cuerpos han sido recuperados y otras 8 mil que no lo han sido, declaró Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

De las 24 mil 686 víctimas mortales identificadas, el 40 por ciento eran hombres (10 mil 006), el 20 por ciento mujeres (4 mil 959) y el 32 por ciento niños (7 mil 797). En una categoría separada, los ancianos representaban el 8 por ciento de todas las muertes identificadas (1 mil 924), explicó Lindmeier.

Entre las 10 mil víctimas no identificadas, el funcionario de la OMS sugirió que había una “alta probabilidad” de encontrar los cuerpos de más mujeres y niños de casas destruidas, “porque son los que se quedan en casa, mientras que los hombres están fuera buscando comida, buscando negocios y suministros” para sus familias.

“Cada una de estas cifras es una persona con un nombre, una historia y una familia”, declaró a los periodistas. “Así que mientras siga habiendo gente bajo los escombros, muertos en fosas comunes, en algún lugar ahí fuera a un lado de la carretera (y) no hayan podido ser recogidos en una zona de conflicto en una supuesta zona segura, pero aún no localizables porque hay disparos en marcha, mientras todo esto siga ocurriendo, seguirá habiendo gente ahí fuera que no puede ser identificada”.

Liz Throssell, por su parte, acogió con satisfacción los esfuerzos en curso para determinar las identidades de todos los muertos en más de siete meses de guerra en Gaza como parte del proceso de seguimiento de las víctimas civiles e insistió en que “la conclusión es que estamos hablando de personas que han perdido la vida”.

El Secretario General, António Guterres, reiteró su llamamiento urgente de larga data en favor de un alto el fuego humanitario inmediato y de la liberación de todos los rehenes. Destacando que los civiles deben ser respetados y protegidos en todo momento, Guterres señaló que “para la gente de Gaza, ahora ningún lugar es seguro”, antes de pedir la reapertura inmediata del paso fronterizo de Rafah y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a toda Gaza.