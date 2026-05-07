$!‘Yo no hice daño a nadie’, dice ‘El Chapo’ Guzmán en nueva carta a la Corte de NY

El fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, envió una nueva carta enviada a la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que se dice inocente de los cargos e insiste en ser extraditado a México.
Fechada el 28 de abril pero recibida el 6 de mayo, afirma que él no le ha hecho daño a nadie.
“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes violentos; yo no le hice daño a nadie”, afirmó en el documento escrito en inglés.
En ella señala que está luchando contra la injusta decisión de los tribunales, que lo condenaron a cadena perpetua por delitos relacionados con el crimen organizado.
Afirmó que se le acusó de cargos de una empresa que ya estaba establecida y que no tuvo que ver con delitos cometidos en Estados Unidos.
Incluso apeló que los cargos que se le imputaron se basan en un solo testigo de su caso y no tiene idea de quién más permitió en el Gobierno testificar en su contra ante la falta de pruebas que le habría garantizado su libertad.
“En mi país no se me conoce por cosas malas; lo bueno que hice en México fue querer que mi familia comiera junta y tuviera una buena vida”, asentó.
A la Corte del Distrito Este de Nueva York le señaló que se le acusó por cosas que no hizo, solo por ser quien era.
Ante ello, explicó que está apelando ante los tribunales para un nuevo juicio y una extradición hacia México, pues se le han violado sus derechos como extranjero en Estados Unidos.