$!‘Yo no hice daño a nadie’, dice ‘El Chapo’ Guzmán en nueva carta a la Corte de NY

El fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, envió una nueva carta enviada a la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que se dice inocente de los cargos e insiste en ser extraditado a México.

Fechada el 28 de abril pero recibida el 6 de mayo, afirma que él no le ha hecho daño a nadie.

“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes violentos; yo no le hice daño a nadie”, afirmó en el documento escrito en inglés.

En ella señala que está luchando contra la injusta decisión de los tribunales, que lo condenaron a cadena perpetua por delitos relacionados con el crimen organizado.

Afirmó que se le acusó de cargos de una empresa que ya estaba establecida y que no tuvo que ver con delitos cometidos en Estados Unidos.