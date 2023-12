“El pueblo mexicano se merece una madre. Por algo eligió México”, dijo el Papa Francisco al medio de comunicación mexicano N+ en una entrevista difundida el día de Nuestra Señora de Guadalupe.

En la conversación con la periodista Valentina Alazraki manifestó su gran aprecio por el pueblo de México, anunció un próximo viaje apostólico a Bélgica, y su deseo de ser sepultado en la Basílica Santa María La Mayor.

“El Señor estuvo grande con nosotros al darnos una madre así, y esa frase tenemos que repetirla en los momentos de tristeza de amor. “Yo estoy aquí que soy tu madre. ¿Por qué dudas? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?” y eso nos tiene que dar fuerza para seguir adelante”, afirmó el Papa sobre el amor maternal de la Virgen de Guadalupe y la devoción del pueblo.

“Esas tres realidades de la Virgen, ¿no?, el indio, la tilma, las rosas que nos hablan de nuestra identidad latinoamericana. Y después gestó la promesa ¿no? Está embarazada... toda promesa. Y es toda inculturación”, expresó el Papa al ser consultado sobre su devoción a la Guadalupana.

El sufrimiento de los migrantes

Consultado sobre la situación migratoria en México indicó: “es un problema que yo tengo muy en el corazón, pero sé que no todos están de acuerdo ¿no? Hay una ley que es humana y cristiana: al migrante hay que recibirlo, acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Lo que sufre el migrante... lo que sufre... Yo soy hijo de migrantes, en la época que iban a Argentina a hacerse la América... el migrante tiene que ser acogido. Jesús fue migrante”.

La salud del Papa

Valentina Alazraki le comentó que en México rezan por su salud, lo cual agradeció y dijo: “necesito que recen por mi salud. Y la vejez no viene sola. La vejez no se maquilla, es ella sola, se presenta como es. Y, por otro lado, saber aceptar los dones de la vejez. Se debe aceptar que uno puede hacer mucho bien desde otra perspectiva”.

“Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente porque tengo ganas de hacer y de moverse. Entonces son buenas señales”, expresó.

Francisco también comentó en esta entrevista la valentía de Benedicto VI: “decir basta, y a mí me hace bien eso como ejemplo y pido al Señor decir basta, en algún momento, pero cuando Él quiera”.

Simplificación del rito de los funerales de un Papa

También informó que estuvo “con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa. Los simplificamos bastante”. Y expreso su deseo de ser sepultado en la Basílica mariana de Roma: “como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor”.

“Sí, porque es mi gran devoción, mi gran devoción. Y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí. Sí hay una ligazón muy grande”, dijo.

Benedicto XVI ‘un hombre humilde’

Y volviendo a rememorar su relación con Benedicto XVI, observó que “era muy cercana. Yo a veces lo iba a consultar. Y él, con una sabiduría muy grande me decía su parecer, pero me decía... ‘usted vea’, lo dejaba en mis manos. Siempre me ayudó. Muy generoso en eso. Y tuve la gracia de poder despedirlo porque me enteré por un enfermero que estaba mal y avisé ese miércoles en la audiencia y me fui a verlo. Estaba lúcido, pero ya no podía hablar y me tomaba la mano, así. Fue linda esa despedida. Fue linda. Y después a los tres días murió. Un grande, Benedicto era un grande, un hombre humilde, sencillo y que cuando se dio cuenta de sus límites tuvo la valentía de decir basta. Yo lo admiro a este hombre”.

Viajes apostólicos

Consultado sobre sus próximos viajes apostólicos, el Papa anunció que viajará a Bélgica: “ese ya está asegurado y hay dos, claro, pendientes, uno a la Polinesia y otro a Argentina, que están ahí pendientes. Veremos cómo se da la cosa. Pero con el tiempo voy retomando las cosas”.

Sobre a la reciente conversación con el nuevo presidente de Argentina, dijo: “hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a hacer después, porque después viene el momento de lo concreto, de las decisiones, de esas cosas”.

Asegurando además que ya fue invitado a su país por las nuevas autoridades: “Sí, y yo le hago fe siempre a los políticos. Le hago fe... porque creo que la política, no lo dije yo, lo dijo un Papa anterior que yo, es la forma más elevada de la caridad, o sea, el amor al pueblo, el amor político, la polis...”

El drama de la guerra

Sobre los continuos llamados a la paz, el Pontífice reiteró que: “la guerra siempre es una derrota, siempre, los únicos que ganan en la guerra son los fabricantes de armas. Me decían el ecónomo que una persona que no tiene una moral y que quiere invertir, las inversiones mejores son la fábrica de armas, la que dan más rédito”.

Francisco comentó sobre sus cotidianas llamadas a la parroquia en Gaza: “todos los días llamo a la parroquia. Ahí tienen 600 personas. Los curitas y las monjitas cuidan a toda esa gente y me cuentan lo que está pasando allí. De terror. ¿Qué ganamos con la guerra? destrucción, nada más que eso”.

Finalmente, el Papa Francisco aseguró sus oraciones por el pueblo mexicano: “Y la morenita les sonría, que los cuide. Ustedes tienen una madre, no se olvide, y cuídenla. Que tenga una santa Navidad a todo el pueblo mexicano”.