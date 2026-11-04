$!‘Yo voté’: colocan calcomanías en memoriales de víctimas de ICE durante elecciones intermedias de EU

Las elecciones intermedias de Estados Unidos no solo estuvieron marcadas por la disputa política entre republicanos y demócratas, también por los homenajes a personas que murieron durante operativos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En Minnesota y Texas, ciudadanos acudieron a votar y después llevaron sus calcomanías con la leyenda “I Voted” (Yo voté) a memoriales levantados en recuerdo de las víctimas, donde se acumularon cientos de adhesivos como una forma de expresar solidaridad y mantener viva su memoria. Los homenajes recuerdan a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron en enero durante intervenciones de agentes federales en Minneapolis, así como a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano que recibió disparos de un agente del ICE en Houston, Texas.

Los homenajes recuerdan a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron en enero durante intervenciones de agentes federales en Minneapolis.



Votantes dejan calcomanías en memoria de Renee Good y Alex Pretti En Minneapolis, Minnesota, ciudadanos colocaron sus calcomanías electorales en los memoriales de Renee Good y Alex Pretti, quienes murieron durante el despliegue de agentes federales relacionado con las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Good, de 37 años, murió el 7 de enero de 2026 tras presuntamente haber recibido disparos de un agente de ICE, mientras que Alex Pretti, también de 37 años, enfermero de cuidados intensivos, falleció el 24 de enero durante una intervención de agentes de la Patrulla Fronteriza. Ambas muertes provocaron protestas y exigencias de rendición de cuentas, además de cuestionamientos sobre las acciones de las autoridades federales en la ciudad. Durante la jornada electoral del 3 de noviembre, los memoriales instalados cerca de los lugares donde ocurrieron los hechos comenzaron a llenarse de calcomanías de “I Voted”, que se sumaron a fotografías, flores y otros objetos colocados por personas que buscan recordar a las víctimas.

Ambas muertes provocaron protestas y exigencias de rendición de cuentas, además de cuestionamientos sobre las acciones de las autoridades federales en la ciudad.

De acuerdo con MPR News, algunos ciudadanos explicaron que dejaron sus adhesivos como una manera de expresar su inconformidad por lo ocurrido y su deseo de que la situación cambie.

Lorenzo Salgado Araujo: el mexicano cuyo memorial se llenó de calcomanías Una situación similar ocurrió en Houston, Texas, donde el memorial de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años que murió durante un operativo de ICE, también se convirtió en un espacio para colocar calcomanías electorales. El homenaje se encuentra en la calle Canal, en el barrio de Magnolia Park, donde Salgado Araujo supuestamente recibió disparos de un agente migratorio el 7 de julio de 2026, cuando conducía una camioneta de trabajo. La iniciativa comenzó el 19 de octubre, cuando arrancó la votación anticipada en Texas. Ronaldo Salgado, uno de sus hijos, acudió a votar y posteriormente colocó su calcomanía de “Yo voté” en el memorial de su padre. Su gesto fue replicado por cientos de ciudadanos que llevaron sus propios adhesivos al lugar, donde ya había fotografías, flores de cempasúchil, veladoras, banderas mexicanas y mensajes de solidaridad. Lorenzo Salgado Araujo llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y era padre de tres hijos.