Zelenski y Trump abordan lineamientos para estar en condiciones de negociar la paz con Rusia

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió en la Casa Blanca al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y a otros representantes europeos para revisar las condiciones de negociaciones con Rusia.

En el encuentro, donde participaron mandatarios de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Finlandia, además de los representantes de la Unión Europea y la OTAN, se abordaron algunos lineamientos para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El Presidente ucraniano consideró que ha sido la mejor conversación que ha tenido con Trump, después del tenso encuentro celebrado en febrero pasado en el mismo recinto.

Pero lo que más ha destacado de este encuentro, es la posibilidad del acuerdo de paz que ponga fin a la invasión iniciada por Rusia y que se deberá resolver en un encuentro trilateral, entre el gobierno ruso, el de Ucrania y Estados Unidos como mediador.

Uno de los planteamientos para caminar hacia la paz en esa parte del mundo ha sido la de que Ucrania ceda la parte territorial a Rusia de la zona donde se desarrolla el conflicto armado, aunque ya ha habido oposición de parte del gobierno ucraniano.

Además, uno de los puntos que se han destacado del encuentro es la petición de parte de Ucrania y de líderes europeos sobre las garantías de seguridad en este proceso de negociación para asegurar que Rusia no invada de nuevo.

Además, parte de las condiciones para iniciar las pláticas de paz es que Rusia libere a prisioneros de guerra de Ucrania.

El Presidente Donald Trump expuso en la red social Truth que el encuentro fue fructífero y que se discutió el tema sobre garantías de seguridad para Ucrania, las cuales deberían ser otorgadas por varios países europeos con una coordinación con Estados Unidos.

También destacó que se han dado los pasos para un encuentro entre Zelenski y Vladimir Putin, el cual después llevaría a un encuentro trilateral donde él participaría.

De parte de Rusia, ha dejado en claro que no está de acuerdo en un despliegue de las fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano como parte de las garantías de seguridad.

Después del encuentro, Zelenski dijo a reporteros que él no está completamente de acuerdo con el porcentaje de territorio ucraniano que está bajo control de Rusia.

Pero también dijo en la discusión sobre las garantías de seguridad, se incluye un plan de compra de parte de Ucrania por 90 mil millones de dólares en armas a través de Europa y que Estados Unidos compraría drones a Ucrania.

También dijo que está listo para un encuentro directo con Putin para discutir el fin de la guerra y dependiendo de lo que resulte de ese encuentro, Trump podría incorporarse a las negociaciones.