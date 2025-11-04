Zohran Mamdani, migrante, socialista y musulmán, será alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, candidato del Partido Demócrata, ganó la elección para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, según proyectaron, por separado, la agencia Associated Press (AP) y la cadena CNN.

El legislador estatal, de 34 años de edad y socialista demócrata, derrotó al ex gobernador Andrew Cuomo, candidato independiente. Su campaña se centró en promesas como transporte público gratuito en autobuses locales, tiendas de abarrotes propiedad de la ciudad y un congelamiento de rentas.

Mamdani obtuvo el 50.4 por ciento de los votos, mientras que el ex gobernador Cuomo, quien se postuló como independiente tras su derrota en las primarias del Partido Demócrata, consiguió el 41.3 por ciento de los votos, con el 75 por ciento del escrutinio completado. Por su parte, el candidato republicano Curtis Sliwa obtuvo el 7.5 por ciento de los sufragios.

Cuando Mamdani jure el cargo el 1 de enero, el legislador estatal, originario de Queens, se convertirá en la persona más joven en ocupar dicho cargo en un siglo. También será el primer alcalde musulmán de Nueva York y la primera persona de ascendencia surasiática en dirigir la ciudad en sus 400 años de historia. Reemplazará Eric Adams, quien se retiró de la contienda electoral tras su baja popularidad en las encuestas y una serie de escándalos.

Según lo reportó la agencia Bloomberg, la elección fue una de las contiendas más reñidas que la ciudad más grande de Estados Unidos había visto en más de una década, un hecho que se reflejó en el alto nivel de interés y participación electoral. Más de dos millones de personas votaron, la mayor cantidad desde 1969, según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

El nuevo alcalde afirmó que planea aumentar los impuestos a las corporaciones y a los más ricos para financiar su agenda. Sin embargo, el presidente Donald Trump había amenazado con recortar los fondos federales a la ciudad si Mamdani ganaba las elecciones.

Mamdani se impuso en las primarias del Partido Demócrata, llevadas a cabo en junio de 2025. Obtuvo el respaldo de la representante Alexandra Ocasio-Cortez, el senador de Vermont, Bernie Sanders, y el sindicato United Auto Workers.

Basó su campaña en la promesa de congelar el alquiler de más de un millón de apartamentos con renta estabilizada y financiar el transporte público gratuito, así como el cuidado infantil universal, con nuevos impuestos a las empresas y a las personas con mayores ingresos.

Según Bloomberg, el precio medio de los alquileres se había disparado hasta aproximadamente 3 mil 400 dólares al mes, y la tasa de desocupación de viviendas en la ciudad alcanzó el 1.4 por ciento en 2024, la más baja de la historia.

Mamdani también propuso poner fin al control del alcalde sobre las escuelas públicas de la ciudad y crear una nueva oficina dentro del Departamento de Policía de Nueva York, para atender las llamadas relacionadas con personas que sufren episodios graves de enfermedad mental. Asimismo, quiere crear cinco supermercados municipales, para ofrecer opciones de alimentos más asequibles ante la creciente inflación.

El legislador estatal formó un enorme ejército de voluntarios y lanzó una campaña de recaudación de fondos que logró reunir al menos 7 millones de dólares de miles de donantes individuales, con el objetivo de aprovechar el programa de fondos públicos de contrapartida de la ciudad, que iguala las donaciones de los residentes a los candidatos a la alcaldía, con 8 dólares por cada 1 donado, hasta un máximo de 250 dólares.

Trump ha criticado duramente a Mamdani en repetidas ocasiones, llamándolo “un lunático comunista” y amenazando con retener fondos a la ciudad. “Estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un desastre económico y social total si Mamdani gana”, publicó el magnate neoyorquino, el lunes 3 de noviembre de 2025, en su cuenta de la red Truth Social. “Como presidente, no quiero seguir malgastando dinero”, insistió.

Mamdani es un asambleísta estatal con tres mandatos que representa partes de Queens, una de las zonas más diversas del país. Es un inmigrante ugandés que creció en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente en la ciudad de Nueva York.

Asistió a la prestigiosa Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx antes de matricularse en el Bowdoin College. Es hijo de Mahmood Mamdani, profesor de la Universidad de Columbia, y Mira Nair, cineasta india, cuyos créditos incluyen “Mississippi Masala” y “Monsoon Wedding”.

Antes de su campaña a la alcaldía, Mamdani acaparó titulares nacionales en 2021, cuando se unió a los taxistas de Nueva York en una huelga de hambre de 15 días, para buscar alivio de sus deudas excesivas. También trabajó como rapero bajo el nombre artístico de Mr. Cardamom, rapeando sobre chapati, un pan plano indio, y trabajó como asesor de prevención de ejecuciones hipotecarias.