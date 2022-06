La periodista Anabel Hernández desmiente amenaza de muerte en su contra

La periodista mexicana Anabel Hernández García denunció desmintió haber recibido un sobre a su nombre, el cual tenía la leyenda escrita “Vamos por ti” y traía en su interior dos balas, tal como lo publicó una cuenta que suplantó su identidad en Twitter.

“Esta mañana, he recibido esto en un sobre a mi nombre que decía ‘Vamos a por ti’. Tanto yo como mi familia no nos sentimos a salvo. Esto pasa cuando el gobierno en lugar de defender a la prensa es el primero que nos ataca”, publicó la cuenta apócrifa en un tuit.

El 5 de junio del 2022, Hernández García publicó un tuit en el cual mencionó que Morena, partido que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2014, ganó cuatro gubernaturas en las elecciones, gracias a la “ayuda del poder y del dinero del narcotráfico”.

“Morena con ayuda del poder y el dinero del narcotráfico, consolida su hegemonía política y electoral; gana 4 de 6 gubernaturas que tenía la oposición. Morena estará gobernando y operando a favor del obradorismo en 20 estados”, escribió.

“Estoy en un momento crítico diría yo, en un momento sensible, y por eso también me preocupa mi vida, por eso me preocupa mi vida, porque sé que estoy llegando a un punto de no retorno y a un punto donde las cosas que se sepan, por desgracia, van a seguir cimbrando”, declaró en conferencia de prensa en febrero del 2022, durante la presentación de su último libro ‘Emma y las otras señora del narco’.