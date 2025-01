Los periodistas no mueren, son asesinados

Los temas que matan no son muchos, de hecho son básicamente cuatro: Conflictos internacionales, Política nacional, Crimen organizado y Cobertura de protestas.

Pero en lo que sí no nos supera nadie es en el terrible renglón de las desapariciones: México concentra el 30 por ciento de las desapariciones de periodistas a nivel mundial.

Los informes oficiales de organizaciones de periodistas lo reiteran: México es el país más peligroso para hacer periodismo al ser considerado un país que no está en guerra.

Y es que decir que 2024 no fue un año bueno para el periodismo y que probablemente 2025 tampoco lo será no es exagerar, es ver la realidad.

Con este título, que no es nuestro, sino del prólogo del informe 2024 de Reporteros sin Fronteras, hemos querido iniciar este artículo por su contundencia y su golpe de realidad.



En Sinaloa

En nuestro estado por supuesto no estamos exentos de los ataques. Los años recientes nos lo han demostrado.



El prólogo

Volviendo al título de esta columna, reproducimos algunas líneas del prólogo del informe de Reporteros sin Fronteras, escrito por su director, el francés Thibaut Bruttin:

“Morir no puede ser un factor más de riesgo asumible por ejercer el periodismo”, inicia. “Un año más, el balance anual de Reporteros sin Fronteras muestra el alto precio humano que paga el periodismo y dibuja el retrato de los depredadores de la libertad de prensa, de esos poderes represivos y de esos grupos armados que atacan a quienes trabajan cada día para ofrecer una información fiable”.

La fatalidad, agrega, no puede esgrimirse como argumento ni la forma pasiva puede utilizarse como expresión.

“Los periodistas no mueren, los matan; no están en la cárcel, los regímenes los encierran; no desaparecen, los secuestran”.

Y de hecho, muchos de estos crímenes continúan impunes, agrega el texto.

“De víctimas colaterales, los periodistas han pasado a ser objetivos, testigos incómodos, incluso moneda de cambio”.

Es necesario sacudirnos y activarnos, dice Bruttin.

“Y recordar que es por nosotros, los ciudadanos, para informarnos, por lo que mueren asesinados los periodistas”, asienta. “La indolencia de los poderes públicos solo es posible gracias a una indiferencia aún demasiado marcada de los ciudadanos”.