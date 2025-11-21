A 25 años de su coronación, la Alcaldesa Estrella Palacios da prioridad a su mandato

A un cuarto de siglo de haber portado la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez recordó con serenidad y gratitud aquel capítulo que marcó su vida, aunque dejó claro que hoy su compromiso está enfocado en servir al municipio.

Aunque su rol actual le exige formalidad y concentración en las responsabilidades del Gobierno, Palacios Domínguez no dejó de reconocer que este aniversario marca un punto emocional en su trayectoria personal y pública.

Recordó que su coronación, hace un cuarto de siglo, representó una experiencia que la acercó profundamente al espíritu del puerto, sus tradiciones y la identidad que Mazatlán proyecta al mundo.

“Yo tengo un encargo muy importante al ser Presidenta Municipal, ese es mi enfoque, ese es por lo que todos los días me levanto, trabajo y estoy pensando. Por supuesto que el Carnaval de Mazatlán está siempre en mi corazón, es algo que viví hace 25 años al ser la representante de todos los mazatlecos en la máxima fiesta y eso siempre lo voy a tener, recordar y vivir”, declaró.

“Creo que este año voy a estar muchísimo más enfocada en que se realice de la mejor manera, en que se proyecte lo que realmente somos los mazatlecos y que sea un carnaval que deje mucha derrama económica para la gente y las familias mazatlecas”, agregó.

De esta forma, reiteró que su mirada está puesta en garantizar que el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se organice con la seriedad que demanda un evento de este nivel, sin dejar de lado la esencia que lo distingue, así como resolver las necesidades de la ciudad y fortalecer su infraestructura.

En lo que respecta a la controversia que se ha generado en redes sociales por la temática de este año, Palacios Domínguez expresó que la elección de “Arriba la Tambora”, rinde homenaje a la música que ha acompañado a generaciones de sinaloenses y que ha cruzado fronteras como emblema del Estado.

En este sentido, explicó que este concepto conecta con la historia misma del carnaval y con la evolución de la música banda, un género que ha llevado la identidad local a escenarios internacionales.

“Queremos reivindicar lo que significa la música sinaloense, la música banda, nuestras raíces, nuestras tradiciones, lo que nos hace únicos como sinaloenses, como mazatlecos, que es nuestra música que ha estado en todas partes del mundo”, dijo.

“Por eso lleva el nombre de ‘Arriba la Tambora’, como un símbolo de que Mazatlán y Sinaloa está por todo lo alto en el País y en el mundo y queremos sentirnos así, orgullosos de nuestras raíces”, agregó.

Asimismo, comentó que tan importante es la música de “tambora” en Mazatlán, que el Gobernador Rubén Rocha Moya actualmente busca impulsar un proyecto para crear el Museo de la Banda, iniciativa que refuerza el valor patrimonial de esta expresión musical y que, en esta edición adquiere una resonancia especial.

Finalmente , aunque todavía no se ha confirmado el monto total de inversión para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Palacios Domínguez comentó que este será similar al del 2025, que rondó los 72 millones de pesos, reconociendo el respaldo del Gobierno del Estado, para mantener el nivel del evento como uno de los más importantes.

DATO

El Carnaval Internacional de Mazatlán “Arriba La Tambora’ 2026 se estará celebrando del 12 al 17 de febrero, con una cartelera musical que se estará dando a conocer el próximo 1 de diciembre.