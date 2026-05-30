A 30 años del ‘trenazo’ en Mazatlán, autoridades atribuyen accidentes ferroviarios a responsabilidad de conductores

MAZATLÁN._ A tres décadas del accidente ferroviario que marcó a Mazatlán, ocurrido en el Infonavit Jabalíes, donde fallecieron 34 personas, el Gobierno de Mazatlán solo llamó a la ciudadanía a extremar precauciones en los cruces del tren y a “no ganarle” el paso.

El Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, reconoció que algunas medidas de seguridad preventivas permanecen sin concretarse y sostuvo que los accidentes ocurridos son consecuencia principalmente por imprudencia de los conductores.

De acuerdo con el funcionario, las personas involucradas en percances ferroviarios, en la mayoría de los casos, no respetan los señalamientos e intentan ganarle el paso al tren a pesar del riesgo evidente, o continúan su marcha sin detenerse a verificar las condiciones de seguridad antes de cruzar las vías.

“Recordemos también qué es lo que provocó ese trenazo. Hay que hacer un llamado atento a toda la gente que usa automóvil, una motocicleta, que es imposible querer ganarle al tren”, comentó.

“También necesitamos que todas las personas que estén al volante se acoten a lo dispuesto por la regla, frenar, escuchar, ver hacia los lados, porque los accidentes han ocurrido, lastimosamente, no por otra cosa sino por ese pequeño distractor”.

El Secretario señaló que, aunque los trenes cuentan con sistemas de advertencia como el silbato y algunas señales visibles en puntos de cruces, se han presentado situaciones en las que los automovilistas, motociclistas e incluso operadores de vehículos de carga y pasajeros, toman decisiones que ponen en peligro su integridad y la de terceros.

“Es el llamado a la sociedad, porque todas las cosas que han ocurrido es una impertinencia de la gente del volante”, sostuvo.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre las acciones preventivas implementadas por el Municipio, Ríos Pérez admitió que el tema de la falta de un guardavías en el lugar se encuentra actualmente bajo revisión jurídica debido a convenios que están analizados por el área legal del Ayuntamiento.

“Estamos viendo el tema con el abogado de cómo estaban y para poder establecerlo, ya cuando me comenten, lo veremos. En la semana que entra vamos a ver si ya hay algo de los convenios que eran y si ya están vencidos, volvamos a tocar puertas”, dijo.

En lo que respecta a las plumas ferroviarias, explicó que la gestión fue impulsada por el Gobierno del Estado ante Ferromex durante una mesa de trabajo, aunque hasta el momento no se han reportado avances concretos en su instalación.