$!A 37 días de que inicie, Cultura instala los baños en la zona del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN.- En medio de la llegada de miles de turistas que arribaron este martes en tres cruceros turísticos y a 37 días de que inicie el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, este miércoles Cultura ya inició con la instalación de baños en la zona carnavalera.

De acuerdo a un comunicado, como parte de los trabajos previos para la celebración del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!, la mañana de este miércoles iniciaron las labores de instalación de sanitarios en la zona de El Clavadista, un punto emblemático del puerto y de gran afluencia tanto para locales como para visitantes.

Estas acciones forman parte de la logística necesaria para garantizar orden, funcionalidad y atención adecuada al público que se concentrará en esta área durante las fiestas carnestolendas.

Los trabajos son realizados por el equipo de Operaciones del Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán.