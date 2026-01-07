$!A 37 días de que inicie, Cultura instala los baños en la zona del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN.- En medio de la llegada de miles de turistas que arribaron este martes en tres cruceros turísticos y a 37 días de que inicie el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, este miércoles Cultura ya inició con la instalación de baños en la zona carnavalera.
De acuerdo a un comunicado, como parte de los trabajos previos para la celebración del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!, la mañana de este miércoles iniciaron las labores de instalación de sanitarios en la zona de El Clavadista, un punto emblemático del puerto y de gran afluencia tanto para locales como para visitantes.
Estas acciones forman parte de la logística necesaria para garantizar orden, funcionalidad y atención adecuada al público que se concentrará en esta área durante las fiestas carnestolendas.
Los trabajos son realizados por el equipo de Operaciones del Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán.
La instalación no obstruyó la circulación sobre el malecón.
A pesar de los recorridos de los turistas navieros que arribaron al puerto en los buques Nieuw Amsterdam, Norwegian Jade y Carnival Panorama, Cultura informó que durante las labores los extranjeros y mazatlecos siguieron disfrutando del entorno y de los espectaculares vuelos de los clavadistas, una de las postales más representativas de la ciudad.
Con este tipo de acciones, el Carnaval Internacional Mazatlán 2026 avanza de manera organizada, cuidando tanto la experiencia del público como la convivencia con los espacios urbanos y turísticos.
Cada detalle cuenta para ofrecer una celebración segura, ordenada y a la altura de una de las fiestas más importantes del País.