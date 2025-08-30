$!A 40 días de su desaparición, familiares de María Cecilia y Cristina denuncian falta de avances en investigación

MAZATLÁN._ A más de un mes de la desaparición de María Cecilia y Cristina en Mazatlán, sus familiares viven en medio de la desesperación e incertidumbre al asegurar que las investigaciones por parte de la Fiscalía de Sinaloa no han presentado avances significativos, a pesar de las pruebas y testimonios otorgados.

Han pasado 40 días desde que ambas mujeres fueron privadas de su libertad, por lo que sus familiares más cercanos exigen a las autoridades acciones concretas, pues hasta el momento no han dado resultados claros, ni líneas de investigación sólidas, a pesar de las múltiples pruebas que ellas mismas han aportado.

En entrevista con Noroeste, Nadia Margarita, hermana de María Cecilia; y Blanca, madre de Cristina, compartieron la frustración que sienten cada vez que acuden ante la autoridad en busca de información y no ven ningún avance en sus casos.

“Fuimos el día de ayer y no tenemos avances, a mí me comentan en Fiscalía lo mismo que le comentan a ella (Blanca), que siguen trabajando, pero que no hay en sí un lugar o una línea que puedan decirnos donde están ellas”, comentó Nadia.

Incluso, la hermana de María Cecilia expresó que evidencias importantes que ella misma ha entregado desde el pasado 8 de agosto, no han sido integradas al expediente de búsqueda.

“Yo llevé unas pruebas, ella llevó unas pruebas, como complemento de esas pruebas, y desgraciadamente mis pruebas no están en el expediente. Me dijeron que no sabían qué había pasado, que había un retraso, como que una de las memorias no se había leído bien o algo así”, señaló.

“Para mí eso era lo más importante, porque era un complemento de lo que ella había llevado”.

Las familiares relataron que la semana pasada sostuvieron una reunión en la que estuvieron presentes la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez; el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; Isaac Aguayo Roacho, Vicefiscal Regional de la Zona Sur; y personal de Fiscalía.

En dicha reunión se acordó darles atención detallada a los familiares de personas desaparecidas una semana más tarde, comprometiéndose tanto Palacios Domínguez como Ríos Pérez en estar presentes, sin embargo, ni la Alcaldesa ni el Secretario se presentaron.

“Nosotros fuimos el día, cuando llegamos no estaba ni el Vicefiscal, ni la Presidenta, lo que ya habíamos acordado. El área de Fiscalía sí estaba todo el equipo completo para darnos atención. Pero el enojo o la molestia fue que nos dieron una hora, quedaron que iban a estar presentes y no estuvieron”, comentó.