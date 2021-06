A cumplir el estado de derecho, llaman abogados a los ‘elegidos’ en la jornada electoral

Mejorar la seguridad, las instituciones y el estado de derecho para que la justicia sea pronta y expedita, es el reto más fuerte que tendrán que asumir los gobiernos que, de acuerdo a la tendencia, ganaron la elección, opinó el delegado en Sinaloa de la Confederación Nacional del Colegio de Abogados y Asociaciones en México.

José Antonio Serna Valdés dijo que ante la alta participación y evidente triunfo arrasador de un partido (Morena), se demuestra que la ciudadanía está harta de lo mismo, y por ello los próximos funcionarios públicos deben asumir su papel con responsabilidad.

“El ciudadano no quiere más de lo mismo y hay que aprovechar este cambio para que la sociedad no pierda esa esperanza y vuelva a tener fe en las instituciones y vuelva a tener fe en el gobierno, pero sobre todo que no se polarice a la sociedad, el próximo Gobernador tiene que ser Gobernador para todos, que no haya malos ni buenos o ricos ni pobres”.

Recordó y lamentó los hechos de inseguridad que se vivieron en el estado durante el proceso electoral, por lo que exhortó para que se esclarezcan los casos.

Reiteró el compromiso que los abogados de Sinaloa tienen con los ciudadanos y autoridades, que es el coadyuvar con las instituciones y también señalarles a los funcionarios, los incidentes que podrían ser mejorados de acuerdo a lo que establezca la constitución.