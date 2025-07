A dueño de más de 20 gatos, se le advirtió y ofreció apoyo para esterilizarlos: Ecología

MAZATLÁN._ Al propietario de cerca de 20 gatos en el fraccionamiento Los Mangos II nada más se le apercibió para que mantenga aseado afuera de su domicilio y se le ofreció apoyo para esterilizar a los animales que ya están en edad para ello, manifestó la directora de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazatlán, Cindy Monserrat Cortés Echegaray.

“Se hace un apercibimiento nada más al señor para que él pueda hacer el retiro de los residuos y como le digo, seguimos con visitas de inspección para ver que se respeten los acuerdos y está en la mejor disposición el señor de que los gatitos se esterilicen y se puede ver ahí que los quiere mucho y que sí les tiene un espacio, que si bien puede mejorar no está mal”, añadió Cortés Echegaray en entrevista con personal de medios de comunicación.

Recordó que el pasado viernes un vecino presentó una queja en Cabildo Abierto y se quedó atenderlo ese mismo día por lo que al domicilio acudió personal de la Dirección de Ecología y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, pero el dueño de la vivienda no se encontraba en esa ocasión.

“Pero pudimos constatar que tenía un aproximado de 20 animalitos, no estaban afuera de su casa, estaban adentro del domicilio con ventilador, con agua y todo, entonces hablamos con el presidente de la colonia y él está perfectamente de acuerdo en que fuéramos hoy lunes, porque nos dijo seguramente ya lo van a encontrar y fuimos alrededor de las ocho y media a hacer una segunda visita, ya encontramos al vecino poseedor de los gatitos y ya nos dejó entrar al domicilio, vimos que sí tenían agua, hay muchos gatitos que están pequeñitos, que no están esterilizados”, agregó la funcionaria municipal.

Expresó que los que ya están en condiciones, se van a esterilizar el jueves de manera gratuita por parte de Ecología Municipal y los que están más pequeños se va a esperar a que crezcan para que se les realice el procedimiento en fechas posteriores.

También dio a conocer que se le hizo una cita al ciudadano para platicar bien con él sobre la adopción de los gatitos y él dice que se quiere quedar con algunos, pues al final son suyos.

“Pero sí queremos procurar el bienestar de los gatitos con la esterilización y lo vamos a invitar a las campañas de adopción de Huellitas a que lleve ahí a sus otros animalitos para que encuentren un hogar”, reiteró la funcionaria municipal.

“Los gatos están bien, sólo que no están esterilizados y como sabemos es parte del bienestar animal para evitar que se sigan reproduciendo, sí tiene acumulación de residuos al exterior de su hogar, si fueron ustedes seguramente lo vieron, eso es lo que vamos a platicar con él para que pueda mantener aseado y vamos a seguir haciendo visitas de inspección para que respete los acuerdos, (no hubo alguna multa o sanción), no, no, de hecho él tiene sus transportadoras, le tiene un ventilador, tiene varios espacios con agua, los muebles de su casa están como a las orillas para que tengan espacio, están bien, solamente que les falta esterilizarse”.