$!A falta de comunicado de la SEPyC, escuelas federales de Mazatlán no suspenden clases, pero registran ausentismo

Después del enfrentamiento que sacudió a la zona norte de Mazatlán la noche del domingo, este lunes diferentes planteles educativos federales no suspendieron oficialmente las clases, ya que no recibieron ningún comunicado o indicación formal por parte de la SEPyC, sin embargo, fueron los mismos padres de familia quienes decidieron no exponer a sus hijos.

El profesor Esteban Guerra Jiménez, director de la Primaria Felipe Ángeles, comentó que su plantel decidió impartir clases en línea hasta que reciban algún aviso de las autoridades correspondientes, ya que únicamente les indicaron que tomarán las medidas que ellos vieran necesarios para no suspender clases.

“Independientemente de que no se recibió un comunicado oficial como debió haber sido el conducto, y entre los hechos y acontecimientos del día de ayer que ya se están multiplicando acá en Mazatlán, pues habíamos venido estando en un escenario de un aparente calma, pues esto detona que todo los colegios particulares de aquí de la zona y algunas escuelas decidieron tener clases en línea”, señaló Guerra Jiménez.