A finales de mes se presentará propuesta del Presupuesto de Egresos 2026 para Mazatlán: Alcaldesa

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de Mazatlán y será a finales del presente mes cuando se presentará ante el Cabildo para su votación y se aplicará principalmente el seguridad, obras públicas, alumbrado público y drenaje, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ahorita estamos en proceso de análisis y próximamente les vamos a estar dando la información para pasarlo a Cabildo, sería a finales de este mes”, explicó en entrevista este miércoles.

2Como lo he comentado (se destinará a), lo que la gente pide, porque la gente de Mazatlán es la que nos dicta qué es lo que se necesita y estaremos aplicándolo en seguridad, en obras públicas, principalmente en pavimentación, alumbrado público y drenaje que es lo que más nos pide la gente”.

Recalcó que por supuesto se va seguir el Plan de Desarrollo Municipal el cual marca cuatro ejes estratégicos para seguir cumpliendo con las metas que en este año 2025 no solamente se cumplieron algunas metas sino que se superaron.

2Entonces estamos muy contentos porque sobre todo el recurso que es público debe utilizarse de la manera más eficiente para que llegue el bienestar a todas las comunidades de nuestro municipio de Mazatlán, eso es lo que vamos a estar buscando en el 2026”, recalcó.

“Este año 2025 ya les informaba que vamos a terminar con obras extras, aparte de las 137 obras que nos planteamos vamos a acabar con 166 obras públicas, 33 obras exclusivamente de drenaje que traemos previstas y otras obras más de pavimentación, de reencarpetado de avenidas principales y calles que estamos haciendo, más todos los programas que ustedes ya conocen como es Maz Bachetón, como es Mazatlán Brilla, como lo es Qué Bonito Mazatlán que es rescate de espacios públicos y buscar que tengamos mejores condiciones, calles dignas y más alumbradas para todos los mazatlecos”.

También informó que el Operativo de Seguridad Guadalupe -Reyes en Mazatlán está en etapa de diseño y próximamente se darán a conocer públicamente todos los detalles.

El 25 de noviembre el Cabildo aprobó por unanimidad de los presentes la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal del 2026 por un monto de 3 mil 473 millones 955 mil pesos, lo que representa un incremento del 3.4 por ciento, con respecto a la Ley de Ingresos del 2025.

El monto del Presupuesto de Egresos para el próximo año será muy parecido a lo que se aprobó en la Ley de Ingresos del 2026, la cual fue enviada al Congreso del Estado para el trámite correspondiente, se dio a conocer en su momento.