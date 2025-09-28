$!A horas del final de la veda, últimos barcos camaroneros salen vía lastre rumbo a altamar

A pocas horas de que se levante la veda e inicie oficialmente la temporada de pesca de camarones 2025-2026 en altamar, las últimas embarcaciones mazatlecas salieron esta mañana vía lastre rumbo al Océano Pacífico en busca de alistarse de la mejor manera y encontrar un punto ideal para las capturas. Cabe recordar, que será en punto de las 00:00 horas del día lunes 29 de septiembre, cuando los pescadores de altamar tenga permitido lanzar sus redes y demás equipos para buscar el mejor botín. La pesca se estará concentrando en el llamado polígono de Altata y la zona norte de Sonora. En un recorrido realizado por Noroeste este domingo, se pudo ver como varios barcos completaron su chequeos pertinentes y la inspección por parte de agentes de la Secretaría de Marina, quienes eran los que daban luz verde para salir desde el muelle de La Puntilla rumbo a mar abierto, y así comenzar su travesía.









Las últimas embarcaciones también realizaron algunos recorridos de práctica cerca de las escolleras de Isla de Los Chivos y El Faro. Mientras que también se alistaban con el tema de combustible, víveres y demás materiales que necesiten para sus jornadas de pesca, pues cabe recordar que éstas puedan llegar a durar hasta 30 días. Aunque las capturas no han sido las mejores para los pescadores ribereños, de bahías, esteros y lagunas, a quienes les abrieron la veda desde el viernes 19 de septiembre, en el puerto los camarones tienen la esperanza de encontrar el lugar ideal y contar con la suerte necesaria para que el viaje en altar sea redituable.









FAMILIAS DESPIDEN A PESCADORES Como es tradición año con año, la salida de los barcos camarones en esta temporada se engalana con la vista de sus familiares, quienes llegan a La Puntilla para despedirlos y desearles suerte en su aventura en el mar. Tal es el caso de Ana Karen Simental, que viene a acompañar a su esposo Óscar Rivera, capitán de la embarcación “Doña María”.







