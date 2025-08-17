A la baja, robos y asaltos en Mazatlán durante vacaciones de verano: SSPM

MAZATLÁN._ Durante las vacaciones de verano en Mazatlán se ha dado una disminución en delitos como robo a casa habitación, escuelas y asaltos a transeúntes, destacó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

El funcionario comentó que estos buenos resultados en los operativos se están dando gracias al trabajo coordinado desde altos mandos hasta áreas operativas, así como a las reuniones en la Mesa de Seguridad y Paz, pues ha habido muy pocos hechos de impacto registrados en las últimas semanas.

“Sí, en los (hechos) de impacto hay disminución, algunos se mantienen o más bien varía por semana. Entonces, el robo que afecta un poco más podría ser el robo a motocicletas, que también en este momento presenta una disminución”, señaló Barrón Valdez.

“Nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública medimos (los incidentes) por semana, así vamos atendido nuestra incidencia delictiva. Y en la Mesa de Seguridad también ya se mide por semana, por mes y se va analizando, pero todos los días se hace análisis de cada uno de los casos; así es como actuamos y como se realizan esos operativos”.

El titular de la SSPM resaltó que hechos más comunes como robos y asaltos están siendo atendidos gracias a las denuncias de los ciudadanos.

Además, indicó que se han mantenido muy alertas con los chats de seguridad para dar vigilancia a las escuelas durante este periodo vacacional, por lo que los incidentes son menores.

“Va a la baja lo que es el robo a casa habitación, el de transeúntes también es muy poco. No es un hecho que se presenta seguido o mas bien que no se denuncia, pero es muy importante la denuncia para que nosotros podamos mantener actualizada nuestra incidencia”, dijo.

“(En las escuelas) sí se ha presentado, pero no son muchísimos casos, también se han mantenido a la baja esta semana; hace 15 días que no ha habido eventos delictivos. Parece que hubo uno hace como unas tres semanas, pero no es mucho. Y es que tenemos buena coordinación con los directores, realizamos reuniones para coordinarnos también con los vecinos y eso ha servido”.

Barrón Valdez añadió que cada operativo tiene su valor diferente para dar solución a los problemas que se presenten, ya que temporadas como Carnaval o Semana Santa se atienden de diferente manera a la vigilancia de vacaciones de verano, en las que se trabaja mucho en colonias alejadas de la zona turística.