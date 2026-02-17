$!A la sombra del atardecer, cierra Mazatlán su Carnaval con un emotivo desfile

Bajo un cielo soleado que terminó en un agradable atardecer, Mazatlán despidió su Carnaval Internacional 2026 con un emotivo desfile que quedará en la memoria de locales y visitantes, quienes se adueñaron de la Avenida del Mar, instalando sillas, mesas y carpas para no perder detalle del último recorrido de la máxima fiesta porteña.







Con el lema “Arriba la tambora” como estandarte, el desfile de martes fue una explosión de color, música y tradición, donde los bailes folclóricos, vestuarios llamativos y decenas de agrupaciones musicales avanzaron al ritmo inconfundible de la banda sinaloense, provocando aplausos, gritos y sonrisas entre chicos y grandes.







El atardecer “para la foto” fue el marco perfecto para una tarde en la que el malecón vibró de principio a fin. Aunque este año no hubo un distintivo popular como lo fue el capibara en 2025, las coronas iluminadas, lentes extravagantes y atuendos exóticos aportaron ese toque peculiar que distingue al Carnaval de Mazatlán.







Desde la Reina Anahí I, la Reina Infantil Eileen, hasta el Rey del Alegría “El Chiras”, volvieron a deslumbrar a los presentes con sus grandes carros alegóricos; mientras que el cortejo real del año pasado se presentó por última vez ante sus súbditos con un Dios que se quedará en un “hasta pronto”. Nuevamente las miradas se posaron en los imponentes carros alegóricos de la Reina del Carnaval, Anahí I, la Reina Infantil Eileen y el popular “Chiras”, quienes volvieron a deslumbrar a sus súbditos; mientras que el cortejo real del año anterior se presentó por última vez, cerrando su ciclo con una emotiva despedida.







El buen ambiente fue constante a lo largo del recorrido, con una notable afluencia que confirmó a la Avenida del Mar como el corazón de la celebración. Incluso la Guardia Nacional se sumó al ánimo festivo, participando con botargas y patrullas que, entre sirenas y saludos, arrancaron sonrisas del público; sin dejar de cumplir su labor de vigilancia.





