El auxilio que recibió de paramédicos de la Cruz Roja cuando su madre falleció marcó el sendero que Lucero Anahí Rodríguez Tirado sigue hoy en su vida.

Egresada en el año 2021 como Técnico en Urgencias Médicas en la Cruz Roja Mexicana, delegación Mazatlán, la actual operadora de vehículo de emergencia de la Benemérita Institución, asegura que su mayor satisfacción es ayudar a las personas que lo necesitan.

Hoy festejará su noble profesión como socorrista recordando esas pequeñas cosas que la llenan de gozo al brindar ayuda a quien lo necesita en situación de emergencia.

“Yo no conocía la institución, no conocía Cruz Roja, de niña no se me inculcó eso, no tengo familia dentro de la institución, ni nada. Mi amor por esto inició cuándo yo entré al área de comunicación: como a mi me gusta empaparme mucho de mi trabajo, eso hizo que la conociera”, dijo.

“Mi área me obliga a tener contacto con cada una de las coordinaciones y batallaba para tener contenido en el área de socorro. Cuando llegué al área de socorro pude saber mucho más sobre la institución. En esa área, como comunicación, batallaban mucho para tener contenidos, los chicos, los paramédicos no me permitían tomarles fotos, ni videos, y logré que me lo permitieran siempre y cuando fuera trabajando, nada posado, y claro siempre cuidando la integridad de las personas”, explicó.

Al subirse a las ambulancias a documentar ese trabajo precisamente fue el que despertó esa pasión por ayudar.