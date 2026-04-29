A más de 10 mil fans de Chayanne plantea proteger la Alcaldesa de Mazatlán durante el concierto del fin de semana

En el marco de la mesa de seguridad, la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez confirmó que fue analizado el operativo de seguridad a implementarse para cuidar a los asistentes al concierto del cantante internacional Chayanne que brindará este fin de semana en Mazatlán en el estadio de futbol El Encanto.

“Sí. Sí, estuvimos viendo lo que viene para el fin de semana largo, el puente largo, en cuanto al tema del concierto de Chayanne que va a ser el 2 de mayo, pues se tiene un operativo de logística, un operativo de seguridad”, abundó.

Y pese a los enfrentamientos registrados en diversas partes de la ciudad, Palacios Domínguez hizo proyecciones positivas de que el fin de semana la ciudad registre gran actividad en hoteles porque espera lleguen viajeros aprovechando los días de asueto.

“Nos han mandado los compañeros y compañeras de asociaciones de hoteles y empresarios turísticos que proyectan alrededor de un 80 por ciento de ocupación. Entonces, nos estamos preparando para recibir a todas estas personas durante este fin largo”.

Y calculó que lleguen más de 10 mil personas asistan tan solo al concierto de Chayanne.

“Estamos esperando que el concierto genere alrededor de más de 10 mil asistentes, que es una cifra comparada con lo que sucedió en el concierto de Kenia Os, porque se han vendido muchos boletos, y de última hora siempre hay venta de boletos que se realizan”, apuntó.

Dijo que como gobierno están dando todas las facilidades cumpliendo con todas las especificaciones que tiene el organizador para que los asistentes vayan con tranquilidad y disfruten del evento.

En el tema de los festejos del Día del Niño, quiso destacar que organizó diversas actividades para que más colonias asistan a conciertos gratuitos en el Teatro y se dijo contenta.

“Se están haciendo actividades por parte del gobierno municipal para apoyar a nuestra niñez mazatleca. El día de hoy vamos a estar teniendo funciones especiales para más de 2 mil 700 niños que acudirán de manera gratuita. Estos niños vienen de diferentes de la zona rural, vienen de diferentes colonias”.

Y citó, lugares como El Walamo, El Quelite, del Venadillo, de Pradera Dorada, del Centro y otras más para que disfruten en las tres funciones que se tienen especialmente para ellos.

Abundó son acciones atendiendo las causas (generadoras de violencia) con actividades culturales, deportivas y educativas gratuitas.

“Esto es parte de lo que nosotros llamamos atención a las causas, fomentar y acercar la cultura, el deporte y la educación para nuestras niñas y para nuestros niños”.

Agregó que las jornadas de celebraciones del Día del Niño salieron a las colonias, ya fueron en la Francisco Villa, el parque “El Chaflán” y este día será en la III Ampliación de Urías, a donde están llevando show entretenidos con regalos para las niñas y los niños y sus familias.

También citó otra actividad que atraerá al segmento de visitantes deportivo el fin de semana largo con una liga municipal de beisbol con 8 equipos de la categoría de 9 y 10 años y que generen lazos, trabajo en equipo y valor y por primera vez se realizarán en los campos de la Juárez.