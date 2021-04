$!A México le urgen equilibrios y contrapesos, dice Marko Cortés en Mazatlán, en referencia al caso de la Suprema Corte

México, hoy más que nunca, requiere equilibrios, contrapesos, pues no se puede ampliar el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque eso no está permitido por la Constitución, expresó Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional.

“Venimos porque México, hoy más que nunca, requiere equilibrio, contrapeso, no puede volver a ocurrir está aprobación fuera de la Constitución al presidente del Poder Judicial de la Federación, ahora resulta que todo lo que ven mis ojos es corrupto, si no está conmigo, eso no puede ser es inaceptable”, añadió Cortés.