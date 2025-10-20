‘A nuestros hermanos duranguenses los esperamos aquí’: Alcaldesa de Mazatlán

Tras reiterar que la seguridad es una prioridad para su Gobierno y se está trabajando en ello en coordinación con los tres niveles de Gobierno, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, dijo públicamente a los duranguenses que se les espera en Mazatlán.

“Hemos hablando de este tema, es entendible la familia duranguense su sufrimiento que tiene, ya lo hemos reiterado muchas veces que estamos en solidaridad con ellos y con todas las familias de desaparecidos, siempre este Gobierno Municipal es un Gobierno de puertas abiertas, es un Gobierno que siempre va estar en colaboración con las autoridades estatales y federales”, añadió en entrevista.

“Y a quien les compete hacer la investigación en este caso a la Fiscalía del Estado estar siempre en colaboración con lo que ellos nos indiquen, entonces en ese sentido decirles que nuestros hermanos duranguenses los esperamos aquí en Mazatlán, estamos trabajando arduamente todos los días porque siempre lo hemos dicho que la seguridad es prioridad para este Gobierno, para nuestra gente y para quienes nos visitan y seguimos en coordinación con las fuerzas de seguridad estatal y federal en las Mesas de Construcción de Paz que se realizan todos y cada uno de los días”.

Agregó que en dichas mesas se busca siempre reforzar la seguridad para que las condiciones sean propicias primero para los habitantes de Mazatlán y para que los turistas también puedan venir y disfrutar de vacaciones en este puerto.

También dio a conocer que en una reunión que sostendría la mañana de este lunes con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, José Ramón Manguart, le iban a presentar los resultados del estudio de mercado de verano y ver lo que compete desde el Gobierno Municipal las áreas de oportunidad que se tienen para brindar una mejor atención a la gente de este municipio y a los turistas.

“Lo digo en ese orden porque siempre cuando hablamos de turismo la gente nos dice y los de aquí, bueno, es un beneficio que es compartido porque siempre estamos pendientes de todas las necesidades que se tienen en nuestras colonias y nuestra gente que son los mazatlecos es por supuesto prioridad, y también los visitantes ver que se tengan las condiciones para que viajen porque ésto genera derrama económica para la gente que habita aquí”, reiteró la Alcaldesa.

Recientemente la Fiscal del Estado de Durango pidió a los ciudadanos de dicha entidad no viajar a Mazatlán por los problemas de inseguridad que se presentan en este municipio como las desapariciones de personas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, del 1 de septiembre del 2024 al al 14 de octubre del 2025 se han registrado 656 casos de desapariciones en el municipio de Mazatlán, de ellas siete personas tienen registrado su domicilio en el estado de Durango.

Palacios Domínguez reiteró que el turismo es una cadena de valor, es un círculo virtuoso y por eso siempre se le está poniendo atención en todas las áreas productivas ya sea la ganadería, la pesca, la agricultura y el turismo que son las fuentes económicas para que a los mazatlecos les vaya mejor.

“En ese sentido estamos valorando junto con la Asociación de Hoteles de Empresas Turísticas de Mazatlán, la Asociación Tres Islas y otras cámaras, porque voy a tener una reunión en día de mañana, vamos a estar valorando todo el esfuerzo que podamos hacer en equipo, siempre lo hacemos en todo el año, ver que la promoción turística sea bien dirigida a los mercados naturales que ya tenemos”, subrayó.

“Sabemos que somos los preferidos en muchos destinos, de muchos lugares del país y también de turistas internacionales como lo es Estados Unidos y como lo es Canadá que ellos vienen en la temporada invernal de nosotros, entonces vamos a prepararnos para recibirlos y todos los eventos que se tienen en puerta”.

Reiteró que se tienen en puerta muchos conciertos musicales, además del Tour de Francia el próximo 9 de noviembre al cual se esperan a mil 200 ciclistas, del cual ya se tiene toda la logística y el operativo de seguridad, también viene la Callejoneada del Día de Muertos que es un evento muy esperado por locales y turistas y se tienen muchas sorpresas por parte del Instituto de Cultura.

La Alcaldesa también recordó que se ha estado trabajando en algunos programas como el de Ciudad Museo que es uno de los proyectos que se tienen por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo que se trabajó junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Histórico en poner QR en los 32 monumentos históricos que se tienen en Mazatlán, en lo que se tiene un gran avance y visibiliza la historia y el patrimonio cultural que se tienen en esta ciudad.

También dio a conocer que la pelea del medallista olímpico Marco Verde será en el Centro de Usos Múltiples, al que ya se le están haciendo arreglos para que esté en condiciones para este y otros eventos.