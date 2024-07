A partir de este martes se retomó el uso del carril preferencial en Mazatlán, se va destinar una patrulla nueva de la Policía de Tránsito Municipal exclusivamente para vigilar que se respete e infraccionar a quien se estacione en el mismo, dieron a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin y el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Jorge Sergio Camacho Torres.

Dicho carril preferencial se implementa en las avenidas Ejército Mexicano y Juan Carrasco, entre las avenidas Insurgentes y Gutiérrez Nájera, y en el futuro se contempla ampliarlo en una segunda etapa por la Carretera Internacional al Norte, de la avenida Insurgentes a la clínica del Issste.

El Presidente Municipal expresó que actualmente hay mejor condición para retomar dicho carril preferencial para unidades del transporte público porque anteriormente había varios amparos en contra del mismo, pero ya se libraron y no había equipo de la Policía de Tránsito Municipal para destinar ahí de manera permanente una vigilancia de manera permanente, que sea exclusiva para el carril preferencial.

“Si ustedes se fijan ya va un vehículo (de las 10 patrullas que se entregaron este martes a la Policía de Tránsito Municipal) que dice carril preferencia, que ese vehículo va estar ahí para ese tema, obviamente si hay una emergencia puede ir a cubrir a otro lado, va ir a cubrir, pero su papel fundamental (es vigilar en dicho carril), son como 8 (amparos), pero salieron bien librados ya hace algunos días, todos, porque son en diferentes fechas y fueron quedando sin efecto en los últimos meses, entonces fuimos librando esa parte”, continuó.

“El carril preferencial ya se inició trabajo de colocación de nuevos confitopes, fortalecer esa parte, pintarla, ahora sí vamos a firmar el convenio (con la Alianza de Camiones de Mazatlán) para el respeto, seguramente esta semana estamos firmando el convenio con Seguridad Pública, (sí se va respetar), por esa razón tuvimos una reunión con Alianza la semana pasada, aquí estuvieron todos los transportistas, todos, pulmoneros, aurigueros, camioneros, las dos alianzas y los sindicatos y en ese acuerdo llegamos, vamos a hacer un convenio en donde ellos nos ayudan con esa parte de aplicar las sanciones debidas a los operadores y la indicación, las instrucciones que deben de tomar para usar el carril preferencial”.

En esas acciones también participa personal de la Delegación de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán y se tendrá una reunión más la próxima semana, pues tanto dicha instancia como los transportistas han estado insistiendo en la implementación del carril preferencia, porque además por una demanda colectiva se van a reubicar las paradas de unidades de transporte urbano, continuó el Alcalde.

Precisó que los confitopes y pintura comenzaron a colocarse la noche del lunes.

“Como ya están comunicados los de la Alianza hoy empieza ya el trabajo de hacer valer, de despejar, vamos a tardar unos días, porque ya hay patrulla, ya está todo, porque ya no hay manera de que no se hagan las cosas correctamente, pero yo les voy a dar una semana, podríamos decir máximo para que eso se corrija, va ir paulatino, va ser gradual, quizá un rato más empiecen a corregir ahí, a mover carros y va ser gradual, va haber quejas seguramente”, reiteró.

“A partir de hoy van a empezar a mover vehículos, (el costo de las multas) varía dependiendo cuál sea la falta, puede ser si está mal estacionado o está en raya amarilla pues es una, si es un tema de obstruir el tráfico con toda intencionalidad para evitar que funcione el carril es otro tipo de sanción, ...ya tenemos un permiso del Seguro Social para hacer una especie de bayoneta para que entres, hacer ahí una obra extraordinaria (para ascenso y descenso de pacientes), qué queríamos para hacer la obra, lo habíamos dicho desde hace mucho, que tuviéramos la certeza de que el carril va, hoy la tenemos y hoy sí podemos hacer eso”.

En los siguientes días también se van a recolocar las paradas de camiones, dio a conocer el Alcalde.

“Qué más vamos a hacer en los siguientes días, recolocar las paradas de camiones, que también se van a tener que respetar, pintar y poner los anuncios de las paradas de camiones, por qué, porque recuerden que ellos tienen una acción colectiva, los de las alianzas por el tema de las paradas de camiones y tienen que cumplir con esa parte, entonces las vamos a regularizar”, añadió.

Por su parte el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Jorge Sergio Camacho, precisó que una de las nuevas patrullas que les entregaron este martes va atender únicamente el carril preferencial.

“Va estar por el carril preferencial exclusivamente, va traer el sector eso, no va tener ninguna orden más que esa, si reportan un carro mal estacionado por otro lado tienen que mandar otra unidad, esa va estar exclusivamente por el carril preferencial de la Insurgentes, Ejército Mexicano hasta Gutiérrez Nájera y Juan Carrasco por lo pronto, en ese tramo en lo que se amplía más el carril preferencial, esa unidad va ser la patrulla 150, infraccionando todos los vehículos que estén por el carril preferencial”, expresó Camacho Torres.

“Así mismo también va estar una motocicleta (patrullero motociclista) infraccionando a los camiones que no usen el carril, que no tengan necesidades de salirse del carril, claro si los ves que está un carro obstruyéndole y el camión se tiene que abrir no lo vas a infraccionar, pero si el camión viene circulando y está libre el carril preferencial ahí sí lo van a multar”.