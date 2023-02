MAZATLÁN._ En Sinaloa sigue habiendo percepción de inseguridad por encima de los números que presenta la autoridad para difundir mejoras en la seguridad, manifestó el ex Presidente de las comisiones Estatal de los Derechos Humanos y de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

Agregó que los hechos violentos que se presentaron en la entidad el pasado 5 de enero, tras la recaptura de Ovidio Guzmán y los demás actos de inseguridad registrados en la entidad, replantean lo que se había dicho anteriormente en nuevos términos porque no solamente se desnuda la situación que se tiene.

“No me parece que la mejor percepción que esté dejando para la ciudadanía se siga conservando lo que son a las entradas de la ciudad de allá en el centro, Culiacán y para allá para el norte lo que es Pericos, lo que es Guasave, lo que es Guamúchil ve uno trincheras donde está apostados ahora soldados, entonces se queda pensando uno qué no vivimos en estado de derecho, no estamos en guerra, estamos en paz”, añadió Loza Ochoa.

“Para comenzar no está dejando un buen mensaje y por otro lado sigue habiendo una percepción, por encima de los números que nos está dando la autoridad con respecto a la inseguridad, en la percepción está por encima de los números que están dando”.

Para bajar esa percepción lo que se requiere en primer lugar es que las enseñanzas que deja el pasado 5 de enero, en el segundo “Culiacanazo”, es que el Estado tiene que desarrollar un trabajo no solamente para que nos convenza que sí están trabajando sobre eso, sino para que la gente sepa que están atendiendo problemas que tienen relación directamente con homicidios, reiteró en entrevista este viernes en Mazatlán.

Recalcó que siempre ha dicho que no solamente tiene que trabajar la autoridad civil que está relacionada con el problema de la seguridad y quienes tienen mucho que hacer al respecto son las secretarías de Educación Pública que cree que su papel comienza y termina en el aula y no.

“Hay mucho trabajo que hacer precisamente para la formación de niños, niñas y para los valores en general de todos, y la otra es la Secretaría de la Mujer, les ha ido mal a las mujeres para que sólo se dejen las cosas como se están haciendo por parte de la Secretaría de la Mujer, debe haber más trabajo”, continuó el defensor social.

Recordó que en el “Culiacanazo” del 5 de enero fueron siete municipios que de alguna manera resultaron afectados por los hechos de violencia, pero en el caso de Mazatlán hay una preocupación, entre otros está el renglón de las desapariciones forzadas que en este municipio se ha estado dando de manera importante.