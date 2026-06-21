A pesar de la violencia en Escuinapa, misas y eventos católicos se realizan con normalidad: Obispo

MAZATLÁN._ A pesar de los hechos de violencia que se han registrado recientemente en Escuinapa, las celebraciones religiosas y demás actividades de la Iglesia Católica continúan desarrollándose con normalidad, aunque siempre durante el día, aseguró el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

Mario Espinosa Contreras explicó que durante una visita realizada el mes pasado al municipio del sur, pudo celebrar y asistir a algunas ceremonias religiosas en aquellas parroquias sin contratiempos; además de contar con una alta participación de los fieles en la eucaristía.

“Nosotros estuvimos en Escuinapa el 16 de mayo, y fuimos y venimos con normalidad, gracias a Dios. Estuvimos en dos templos de allá y en los dos todo fue normal, con afluencia del 100 por ciento de los feligreses; hubo confirmaciones en un templo y en San Juan Pablo II tuvimos un cantamisa en el que participaron también personas de Mazatlán, y todo se llevó a cabo con normalidad”, señaló.

Sin embargo, el Obispo también reconoció que la población ha modificado algunos de sus hábitos por precaución ante la situación de inseguridad, especialmente el asistir a las misas y eventos en horarios diurnos o vespertinos para regresar a sus hogares antes de que caiga la noche.

“Prefieren estar en su casa antes de que se oculte el sol, resguardados para evitar toparse con algún incidente”, comentó el prelado, quien durante su labor en la Diócesis ha realizado varias visitas en las parroquias y templos de dicha zona.

Por su parte, en las comunidades rurales pertenecientes a la diócesis, como Teacapán, Isla del Bosque, Cristo Rey, Colonia Morelos, Celaya y La Concha, indicó que los reportes recibidos apuntan a que la vida parroquial también se mantiene en condiciones normales hasta ahora.

“Nos reportan que más o menos está en normalidad la vida de las iglesias y de los templos. Parece ser que el peligro está en las calles, sobre todo en las periferias, donde los sucesos ocurren principalmente durante las madrugadas o en las carreteras”, explicó.



LLAMA A PARTIDOS A TENER ASPIRANTES CON CONDUCTA EJEMPLAR

En otro tema, y ante el próximo proceso político que terminará en las elecciones de 2027, Espinosa Contreras hizo un llamado a los partidos y aspirantes a cargos públicos para que prioricen perfiles con integridad y trayectoria intachable, para no repetir los errores del pasado.

“Bueno, yo creo que el que aspire a conducir el Estado debe ser una persona con conducta ejemplar. Si no hay conducta ejemplar, mejor que ni entren. Si tienen en el pasado una hoja de servicios con irregularidades, pues no conviene. Deben tener expedientes limpios y correctos; eso sería lo fundamental para garantizar su honorabilidad y su honestidad”, dijo.

“Quienes aspiran a puestos de elección popular, sus partidos deben buscar verdaderamente personas con rectitud, porque ya estamos cansados de que lleguen personas que tienen expedientes irregulares. Deben ser personas con un historial transparente y que su intención sea verdaderamente ayudar a los demás”.