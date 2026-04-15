A pesar de presiones en costos, el precio de la tortilla se mantendrá en Mazatlán

Frente al encarecimiento de insumos clave en la producción, los tortilleros de Mazatlán han optado por mantener sin cambios el precio del kilogramo de tortillas, actualmente en 28 pesos, en un intento por no trasladar de inmediato el impacto a los consumidores.

Así lo informó Martín Félix Elenes, presidente de la Unión de Propietarios de Tortillerías y Molinos de Mazatlán, quien destacó que a pesar de existir un escenario de presión en los costos, los aumentos serán absorbidos por los productores en el corto plazo.

Félix Elenes destacó que temas como el incremento en la harina, cuyo precio ha registrado alzas recientes, además del gasto en el gas, el mantenimiento de equipos y el ajuste al salario mínimo, han sido factores importantes para considerar en este sentido.

“Nosotros no tenemos pensado subir el precio de la tortilla; lo vamos a mantener en 28 pesos el kilo aquí en la zona sur de Mazatlán. El que quiera aumentarlo será bajo su responsabilidad, pero en nuestro caso y la mayoría de los agremiados ya me confirmaron que se quedan igual, sin incremento por el momento”, comentó.

El representante señaló que el sector ya había aplicado un ajuste entre finales del 2025 e inicios del 2026, precisamente como respuesta a una serie de incrementos acumulados.

Por tal motivo, consideró que un nuevo aumento en este momento resultaría perjudicial para la economía de la familias, sobre todo en un contexto donde otros servicios básicos, como el transporte público, también han elevado sus tarifas.

“Esta vez nos toca ‘apechugar’ el aumento del precio de la harina. Sabemos que nos afecta, pero estamos haciendo el esfuerzo de no trasladarlo directamente al consumidor, al menos por ahora”, declaró.

“El público consumidor es el más afectado cuando sube la tortilla, sobre todo la gente que menos tiene, que es la que más la consume. Además, ya hay aumentos en transporte, camiones y taxis, entonces subir también la tortilla les pegaría más en el bolsillo”, agregó.

En este sentido, Félix Elenes destacó que la decisión de mantener el precio responde a una responsabilidad social del gremio, ya que la tortilla es uno de los alimentos fundamentales en la dieta diaria, especialmente entre los sectores de menor ingreso, quienes destinan una mayor proporción de su gasto en este producto.

Sin embargo, Félix Elenes advirtió que la estabilidad en el precio no está garantizada a largo plazo, destacando que, si continúa la tendencia al alza en los insumos, los productores podrían verse obligados a realizar un análisis más profundo de sus costos de operación, lo que eventualmente abriría la puerta a un ajuste en el precio del kilogramo.

“Hemos tenido dos o tres aumentos leves en los insumos, y más adelante vamos a ver si podemos seguir aguantando. Si ya no es posible, tendríamos que hacer un análisis de costos para determinar un posible incremento, pero ahorita no lo tenemos contemplado”, externó.

Finalmente, Félix Elenes reiteró que, por ahora el sector hará un esfuerzo por mantener el impacto financiero, priorizando la estabilidad del precio para el consumidor final, insistiendo en que, al final, el comportamiento del mercado y los costos de producción serán determinantes en los próximos meses para definir si esta medida puede sostenerse o si será necesario replantearla.